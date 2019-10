Francisove turbíny mlynu vo Vyšnej Rybnici majiteľ spustiť nestihol

Na snímke vodný mlyn poháňaný Francisovou turbínou, národná kultúrna pamiatka v obci Vyšná Rybnica, okres Sobrance 14. októbra 2019. Foto: TASR - Jana Ďurašková Foto: TASR - Jana Ďurašková

Vyšná Rybnica 14. októbra (TASR) – Mechanizmus vodného mlyna v obci Vyšná Rybnica v okrese Sobrance, presahujúci tri podlažia, poháňaný Francisovými turbínami, je dôkazom technického umu.tvrdí dcéra pôvodného majiteľa Alžbeta Dolinová. Obnoviť národnú kultúrnu pamiatku považovala za svoju povinnosť. Jednak pre zachovanie dôkazu o precíznosti práce niekdajších majstrov pre budúce generácie a tiež na pamiatku svojho otca a deda.Pôvodne drevený vodný mlyn kúpil od grófa Stáraya Dolinovej dedo Jozef Hochman po tom, ako sa vrátil z Ameriky. V roku 1922 ho však, ako hovorí Dolinová, zo závisti zastrelili a prevádzkovania mlyna sa ujal jej otec, vtedy len 18-ročný Vojtech Hochman. Neprajníctvo okolia voči „veľkopodnikateľovi“ sa prejavilo znova v roku 1946, keď mlyn podpálili. Zhorel do tla.priblížila počiatok histórie súčasného mlynského mechanizmu Dolinová s tým, že aby mohol otec svoj zámer realizovať, vzal si v banke úver vo výške 1,5 milióna korún.Mlyn poháňaný Francisovými turbínami stavala Hochmanovi firma Poledniak Košice, v niekdajšej dobe známa zavádzaním moderných technológií. Ukončený bol v roku 1952.priblížila rodinnú históriu Dolinová s tým, že v čase zoštátňovania bol jej otec režimom označený za kulaka.Aj keď sa už Vojtech Hochman nemal podľa jej slov z pracovného tábora nikdy vrátiť, po svojom návrate sa z lásky k práci zamestnal na miestnom družstve a mlyn prevádzkoval. Správcami mlynu sa stali Východoslovenské mlyny Košice. Keďže však podnik zistil, že mlyn kapacitne jeho potrebám nestačí, odovzdal ho do užívania miestnemu poľnohospodárskemu družstvu. To z neho urobilo najprv sklad obilia, neskôr v ňom uskladňovali umelé hnojivá.Ako Dolinová ďalej vysvetlila, štátny podnik všetky mechanizmy, ktoré mohli byť prevezené a poslúžiť vo výrobe či už v Košiciach, alebo Prešove, rozobral a odniesol.skonštatovala.Proces vybavovania a zháňania dokumentov po reštitúcii bol podľa jej slov vyčerpávajúci, znova by ho neopakovala. Mlyn sa jej v roku 2007 nakoniec zrekonštruovať do čo najpôvodnejšej podoby podarilo aj vďaka projektu SPP Obnov si svoj dom. Na zachovanie kultúrnej pamiatky minula i všetky svoje úspory.dodala s tým, že ani turbíny, i keď celkom zachované, funkčné nie sú, keďže potok, ktorý k nim privádzal vodu, zahatali.Vodný mlyn, i keď stojaci naobce, je dnes jej dominantou. Súčasný majiteľ, Dolinovej syn Marián Dolina, by bol rád, keby sa mu časom, podľa finančných možností, podarilo zriadiť v obytnej časti mlynu malý penzión pre potreby návštevníkov Vihorlatských vrchov, Morského oka i samotného mlyna.