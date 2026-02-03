Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 3.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Blažej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

03. februára 2026

ZMOS vyzýva poslancov, aby podporili návrhy na posilnenie bezpečnosti v mestách a obciach


Tagy: Bezpečnosť Návrh zákona obecná polícia predseda ZMOS Samosprávy verejný poriadok

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada poslancov Národnej rady (NR) SR, aby podporili v parlamente ...



Zdieľať
674eeeb15d413545026729 676x451 3.2.2026 (SITA.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiada poslancov Národnej rady (NR) SR, aby podporili v parlamente prerokúvané návrhy zamerané na bezpečnosť v mestách a obciach.

Kompetencia samospráv


Zástupcovia samospráv apelujú na zákonodarcov, aby podporili návrhy novely zákona o obecnej polícii a zákona o cestnej premávke.

„Ide o návrhy, ktoré majú posilniť kompetencie samospráv v oblasti bezpečnosti a ktoré vychádzajú z dlhodobých potrieb miest a obcí. Zdôrazňujeme, že cieľom navrhovaných zmien nie je finančne zaťažovať obyvateľov, ale zvýšiť ochranu zdravia, života a verejného poriadku v území. Mestá a obce najlepšie poznajú miestne pomery, vedia identifikovať rizikové lokality a prijímať preventívne opatrenia tam, kde sú skutočne potrebné,“ uviedol predseda ZMOS Jozef Božik.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Ako ďalej uviedol, legislatívne návrhy sú výsledkom dlhodobého odborného procesu a danú tému ZMOS otvoril už pri príprave legislatívneho plánu úloh vlády na aktuálny rok. Taktiež bola predmetom medzirezortného pripomienkového konania, aj rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR.

Spoločný záujem


Podľa Božika bol výsledkom týchto diskusií spoločný záujem posilniť kompetencie územnej samosprávy v oblasti bezpečnosti. „Sme pripravení pokračovať v odbornej a vecnej diskusii v rámci rokovaní parlamentných výborov, a preto vyzývame poslancov Národnej rady SR, aby umožnili návrhom postúpiť do ďalšieho legislatívneho prerokovania,“ uviedol.

Predseda ZMOS tiež zdôraznil, že posilnenie bezpečnosti v samosprávach je spoločným záujmom štátu, miest a obcí, aj obyvateľov. Ide podľa neho o štandardné riešenie, ktoré sa uplatňuje v právnych poriadkoch vyspelých európskych štátov.


Zdroj: SITA.sk - ZMOS vyzýva poslancov, aby podporili návrhy na posilnenie bezpečnosti v mestách a obciach © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bezpečnosť Návrh zákona obecná polícia predseda ZMOS Samosprávy verejný poriadok
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Imperial Tobacco Slovakia mení svoj obchodný názov, nové označenie prepája lokálnu identitu s globálnou značkou
<< predchádzajúci článok
Fico sa stretol so Žilinkom, Demokrati špekulujú o novej rente a žiadajú vysvetlenie – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 