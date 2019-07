Zmyslov plné hry pomáhajú rozvoju dieťaťa, tvrdí výtvarníčka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Humenné 10. júla (TASR) – Praktické ukážky ako jednoducho rozvíjať kognitívne a intelektuálne zručnosti detí do troch rokov realizuje počas týždňa výtvarníčka Zora Varcholová v priestoroch platformy Nerv v Humennom.hovorí. Počas piatich dní zaujmú hlavnú úlohu na workshopoch s názvom "Zmyslov plné hry" suroviny bežne dostupné v každej domácnosti.vysvetľuje teoretické pozadie série workshopov.Podľa Varcholovej je stimulácia zmyslov u detí do troch rokov dôležitá aj pre správny vývoj reči.doplnila.Zmyslov plné hry rozdelila do piatich dní. Každý z nich ponúka deťom iný materiál - ryžu, múku, krupicu, gélové guľôčky vo vode, ktoré sú "neviditeľné" a dieťa ich musí hmatom nájsť, či tekuto-tuhú zmes škrobu a vody, ktorá sa vplyvmi prostredia a dotykmi mení.uzavrela Varcholová.V priestoroch Nerv-u sa konal aj workshop Mám si čo obliecť, ktorý starším deťom ukázal princípy upcyklovanej módy. Nepotrebné košele a tričká sa vďaka lektorkám premenili na módne kúsky.Platforma Nerv v spolupráci s občianskym združením Flek pripravila na leto sériu podujatí, workshopov, prednášok, koncertov, výstav a premietaní s umeleckou, environmentálnou a urbanistickou tematikou. Leto doma, ako ucelený program nazvali, vyvrcholí počas prvého augustového víkendu.