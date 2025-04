Značka dm po dvanástykrát získala pečať Superbrands

O získaní pečate Superbrands rozhodujú slovenskí spotrebitelia aj odborníci

17.4.2025 (SITA.sk) -"S veľkým nadšením prijímame opätovné získanie ocenenia Superbrands. Predstavuje pre nás pozitívnu spätnú väzbu na našu prácu a značí o silnom povedomí o našej značke medzi zákazníkmi, čomu sa veľmi tešíme," vyjadril sa Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt.Značka dm na slovenskom trhu pôsobí tridsať rokov, počas ktorých je verná svojmu hodnotovému základu – do centra pozornosti stavia ľudí. Svoju silnú trhovú pozíciu preto dm pravidelne pretavuje do pomoci zraniteľným skupinám obyvateľstva a do aktivít zodpovedného podnikania zameraných na udržateľnosť. Pod hlavičkou iniciatívy dm {spoločne} podporuje dobrovoľnícke projekty spolupracovníkov a spolupracovníčok, grantový program Školy na zelenú aj projekt Pomôžme deťom, ktorý zabezpečuje plienkovú pomoc rodinám v núdzi. Pravidelne partnersky podporuje viaceré sociálne a ekologické projekty občianskych združení, napr. spojené s menštruačnou chudobou, poruchami príjmu potravy, mentálnym zdravím ale aj chudobou-ohrozenými skupinami obyvateľstva. V tomto smere myslí aj na svoje spolupracovníčky a spolupracovníkov, prípadne ľudí z ich blízkeho okolia, a prostredníctvom Nadačného fondu dm drogerie markt vedeného v Nadácii Pontis podporuje zlepšenie ich aktuálneho zdravotného stavu, sociálnej situácie alebo kvality života.Ocenenia Superbrands udeľuje organizácia Superbrands Slovakia obchodným spoločnostiam pôsobiacim na Slovensku, ktoré uspejú vo viackolovom hodnotiacom procese. V prieskume verejnej mienky najprv Slováci hodnotia povesť a svoj vzťah k značkám pôsobiacim na trhu, ktoré sú nominované na získanie ocenenia vďaka svojim pozitívnym obchodným výsledkom. Konečné slovo má extpertná komisia Brand Coundil, ktorá hodnotí známosť, budovanie značky, inovácie či prestíž.