Každoročne do Chorvátska vycestujú státisíce Slovákov, minulý rok ich bolo rekordných 530-tisíc

17.4.2025 (SITA.sk) - Každoročne do Chorvátska vycestujú státisíce Slovákov, vlani to bolo rekordných 530-tisíc. Informoval o tom minister zahraničných vecí Juraj Blanár Smer-SD ), ktorý bol súčasťou delegácie predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) v rámci oficiálnej návštevy v chorvátskom Záhrebe. Blanár sa tu stretol s chorvátskym šéfom diplomacie Gordanom Grlič-Radmanom Ako slovenský šéf diplomacie informoval, obe krajiny spolupracujú pri presadzovaní priorít v pripravovanom Viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 až 2034. Cieľom Slovenska a Chorvátska je pritom vyrokovať prijateľné podmienky v kohéznej a spoločnej poľnohospodárskej podpore.Kohézna a poľnohospodárska politika bola súčasne hlavnou témou diskusie ministrov, ktorí sa v tejto súvislosti zhodli na posilnení komunikácie.„Uvedomujeme si, že na tvorbu viacročného finančného rámca je a bude veľký tlak. Táto diskusia je pre nás veľmi dôležitá. Chceme aktívne podporiť predovšetkým spoločnú poľnohospodársku politiku a vyrovnanie podmienok v porovnaní so západnými krajinami. Slovenská republika má iba 80 percent platieb priemeru EÚ , v tejto súvislosti som preto informoval pána ministra o zámere zorganizovať na jeseň stretnutie Priateľov kohézie," uviedol Blanár.Súčasne upozornil, že je potrebné hľadať rovnováhu pri riešení výziev, akými sú napríklad nelegálna migrácia či otázka európskej obranyschopnosti. Blanár súčasne za SR vyslovil podporu Chorvátsku v jeho snahách stať sa členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Ministri sa súčasne zhodli, že dobrú úroveň slovensko-chorvátskeho dialógu odzrkadľuje starostlivosť o národnostné menšiny zo strany oboch štátov. Rezort diplomacie spresnil, že na Slovensku žije približne tisíc Chorvátov, pričom Slovákov v Chorvátsku je trikrát viac.„Rastúci trend má tiež vzájomná obchodná výmena, s tým, že Slovensko má pozitívnu bilanciu. V posledných rokoch presiahol obrat historickú hranicu jednej miliardy eur a dnes sme hovorili aj o možnostiach jeho ďalšieho navýšenia. Slovenskí investori majú záujem nielen o tradičné oblasti v strojárstve, logistike, ale potenciál vidíme v inováciách, zelených technológiách, inteligentných riešeniach a v obrannom priemysle," priblížil Blanár a súčasne chorvátskym partnerom poďakoval za to, že má Slovensko prostredníctvom terminálov na ostrove Krk možnosť odoberať skvapalnený zemný plyn.„Ide však o drahší variant ako ruský plyn, ktorý v súčasnosti dovážame prostredníctvom plynovodu TurkStream. Obnovenie jeho toku je pre nás naďalej prioritou, ako neustále apelujeme aj na pôde Európskej komisie , ktorá sama uznala, že ide o otázku s negatívnym dosahom na celú EÚ a jej konkurencieschopnosť v rámci zvyšku sveta," uzavrel Blanár.