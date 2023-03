Značka GAP, ktorá už očaril aj slovenský módny trh

O značke GAP ste už určite počuli. Síce na Slovensku pôsobí len niečo viac ako desať rokov, v USA ide o najväčšieho predajcu odevov vôbec. Značka sa vyznačuje moderným americkým štýlom, ktorý je využiteľný pri každej príležitosti. V súčasnosti pôsobí vo viac ako 40 krajinách sveta a do jej portfólia patria aj iné známe značky:

Hill City,

Athleta,

Old Navy,

Banana Republic.

Svetový gigant s požadovanou kvalitou

GAP je legendou, ktorá oblieka dámy, pánov, ale aj deti. Hlavne pri tých najmenších zákazníkoch žne veľký úspech. Nakúpiť v ich obchodoch môžete aj v štátoch ako Kanada, Francúzsko, Veľká Británia, Japonsko či Írsko. Trhová hodnota sa vyšplhala na astronomických 3,5 miliardy USD, aj keď sa ani táto značka v posledných rokoch nevyhla na burzách rôznym výkyvom. Dôležité však je, že si stále udržiava svoju nadčasovú kvalitu a zaujímavý americký dizajnový štýl. 21 000 zamestnancov, stovky predajní a neustále inovácie či udávanie módnych trendov. Vsaďte na overenú kvalitu dnes už aj na slovenskom trhu. Ponuka je široká, no hlavne svetovo uznávaná.

Nadčasová jednoduchosť a komfortnosť

Doba sa mení a s ňou aj nároky zákazníkov. Preto sa aj GAP postupne sústredí na online prostredie. Na Slovensku si môžete odevy tejto značky zakúpiť napríklad na https://answear.sk/m/gap. Online priestor ale potrebuje investície aj z pohľadu marketingu. GAP naozaj nezaháľa a vy sa tak môžete obliecť do kvalitných kúskov so skvelým dizajnom. Môžete si tak aj z pohodlia vášho domova zadovážiť zaujímavé tričká, roláky, mikiny, svetre, tepláky, rifle, nohavice, rifľové košele a bundy alebo letné šaty. Toto oblečenie je obľúbené hlavne vo voľnom čase. Ide o klasické kúsky pre deti, ženy aj mužov. Obliecť si ho ale môžete pokojne aj do práce, GAP vás rozhodne nesklame. Dizajn sa sústreďuje na komfort a jednoduchosť, nákupom ich tovaru pomôžete aj pri rôznych charitatívnych, environmentálnych či sociálnych projektoch.

Oblečte aj domácich miláčikov

V súčasnosti čoraz viac ľudí investuje aj do módy pre svojich zvieracích kamarátov. Klásť si otázku, prečo by sa mali luxusne obliekať len ľudia, už viac nie je považovaná za až tak bláznivú. A práve GAP sa snaží naplniť požiadavky aj tejto skupiny zákazníkov. Pre psíkov ponúka zaujímavý výber oblečenia, napríklad pyžamá, mikiny, vesty či bundy. Všetko kvalitné, štýlové a hlavne roztomilé. Podobne ako pri ľuďoch, aj tu sa ale snaží držať v medziach určitých mantinelov. Farby sú decentné, vzory nie veľmi výrazné. Všetko možno trochu ležérne, avšak nadčasové a univerzálne. Teda vhodné aj pre prechádzky po stále o čosi módne konzervatívnejšom Slovensku.

Zdroj obrázku: GaudiLab / Shutterstock.com