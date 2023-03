Heger sa pripojil k výzve niekoľkých premiérov na efektívnejší boj sociálnych sietí proti dezinformáciám

Virtuálne bojiská

Musia urobiť konkrétne kroky

29.3.2023 (SITA.sk) - Poverený predseda vlády SR Eduard Heger Demokrati ) spolu s ďalšími európskymi premiérmi vyzval digitálne platformy na efektívnejší boj proti dezinformáciám. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR „Demokratické štáty na celom svete bojujú proti dezinformáciám, ktoré podkopávajú náš mier a stabilitu. Bez Vašej spolupráce však tento boj nevyhráme,“ uviedli premiéri v spoločnej výzve adresovanej veľkým digitálnym platformám.Otvorený list podpísali predsedovia vlád Slovenskej republiky, Moldavska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Poľska a Ukrajiny.Podľa premiérov sa sociálne siete stali virtuálnymi bojiskami, ktoré nepriateľské cudzie mocnosti zneužívajú na šírenie falošných naratívov, ktoré sú presným opakom spravodajstva založeného na faktoch. Dezinformácie sú jednou z ich najdôležitejších a najúčinnejších zbraní.„Šírením dezinformácií destabilizujú naše krajiny a oslabujú demokraciu. Chcú zabrániť vstupu Moldavska a Ukrajiny do Európskej únie a oslabiť našu podporu pre Ukrajinu, ktorá sa bráni ruskej vojnovej agresii,“ píšu premiéri v liste.Predsedovia vlád žiadajú zlepšenie fungovania digitálnych platforiem, ktoré sú denno-denne zneužívané na šírenie dezinformačných kampaní a destabilizáciu demokracií.Veľké digitálne platformy musia urobiť kroky, ktoré zabránia, aby boli sociálne siete zneužívané na šírenie propagandy či dezinformácií podporujúcich vojnu, ospravedlňujúcich vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti.Je nevyhnutné, aby digitálne platformy zapojili všetky zainteresované strany – vlády, občiansku spoločnosť, odborníkov, akademickú obec, nezávislé médiá a overovateľov faktov a zlepšili spoluprácu s nimi tak, aby dokázali účinne reagovať na hrozby.„Digitálne platformy by mali prijať konkrétne opatrenia, aby zabránili zneužívaniu svojich služieb na presadzovanie škodlivých cieľov. Napríklad neakceptovanie platieb od jednotlivcov, na ktorých boli uvalené sankcie za poškodzovanie demokracie a porušovanie ľudských práv. Odborná verejnosť musí mať bezplatný alebo cenovo dostupný prístup k údajom platforiem s cieľom pochopiť taktiky a techniky manipulatívnych kampaní. Digitálne spoločnosti tiež musia vyčleniť primerané množstvo personálu a finančných zdrojov, aby mohli efektívne reagovať na moderovanie obsahu najmä pri nenávistných prejavoch,“ zdôraznili predsedovia vlád ôsmich európskych krajín.Zároveň sú podľa nich potrebné aj trvalé investície do nástrojov na identifikáciu deepfake videí a automaticky generovaných textov.