|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 9.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dionýz
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Značka, ktorej dôverujú zákazníci aj odborníci: Kaufland získal ocenenie Superbrands 2025
Tagy: Ocenenie PR Superbrands
Ocenenie Superbrands tak dokazuje, že Kaufland dlhodobo predstavuje spojenie kvality, dôvery a silnej reputácie. Obchodný reťazec svoju pozíciu medzi top značkami potvrdil aj v roku 2025. ...
Zdieľať
9.10.2025 (SITA.sk) - Ocenenie Superbrands tak dokazuje, že Kaufland dlhodobo predstavuje spojenie kvality, dôvery a silnej reputácie.
Obchodný reťazec svoju pozíciu medzi top značkami potvrdil aj v roku 2025. Ocenenie Slovak Superbrands získal od poroty zloženej z expertov už jedenásty raz, čím si upevnil postavenie medzi najlepšími spoločnosťami, ktoré na Slovensku pôsobia.
Prestížny titul Superbrands Slovakia sa udeľuje na základe spotrebiteľských prieskumov a rozhodnutí odborníkov z oblasti marketingu, biznisu, komunikácie či médií. Pri nominácii sa každoročne hodnotia také kritériá ako obchodné výsledky, znalosť a budovanie značky alebo inovácie, pričom členovia poroty Brand Council opätovne posunuli Kaufland do klubu najlepších značiek.
"Titul Superbrands Slovakia získavame už po jedenástykrát a je pre nás dôkazom toho, že naša snaha neustále napredovať prináša výsledky. O to viac si ceníme, že zákazníci aj odborníci vnímajú Kaufland ako symbol kvality, dôveryhodnosti a férovosti," hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. "Za týmto úspechom stojí každodenné nasedenie našich zamestnancov, férová spolupráca s partnermi aj zodpovedný prístup k spoločnosti a životnému prostrediu. Takéto uznanie je pre nás zároveň najlepšou motiváciou, aby sme sa vo všetkom, čo robíme, naďalej zlepšovali."
Projekt Superbrands Award vznikol pred vyše dvadsiatimi rokmi vo Veľkej Británii a najlepšie značky oceňuje v približne 90 krajinách sveta. Považuje sa za nezávislú autoritu v oblasti hodnotenia spoločností a spotrebiteľom pomáha rozoznať tie najkvalitnejšie a najdôveryhodnejšie značky. Samotné značky sa do výberu nemôžu nominovať ani prihlásiť, aj preto sa medzinárodná pečať Superbrands stala symbolom najvyššej kvality. Ocenenie tak môže uľahčiť zákazníkom každodenné rozhodovanie pri nakupovaní, no slúži aj ako referencia pre zamestnancov a partnerov.
Už jedenáste prestížne ocenenie udelené od spotrebiteľskej aj odbornej verejnosti získava Kaufland v čase, kedy oslavuje 25 rokov pôsobenia na slovenskom trhu, kde prevádzkuje 85 predajní. Reťazec zároveň dlhodobo patrí k najlepším zamestnávateľom, čo potvrdzujú aj tituly Top Employer Europe a Top Employer Slovensko, ktoré obhájil aj v roku 2025.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Značka, ktorej dôverujú zákazníci aj odborníci: Kaufland získal ocenenie Superbrands 2025 © SITA Všetky práva vyhradené.
Obchodný reťazec svoju pozíciu medzi top značkami potvrdil aj v roku 2025. Ocenenie Slovak Superbrands získal od poroty zloženej z expertov už jedenásty raz, čím si upevnil postavenie medzi najlepšími spoločnosťami, ktoré na Slovensku pôsobia.
Prestížny titul Superbrands Slovakia sa udeľuje na základe spotrebiteľských prieskumov a rozhodnutí odborníkov z oblasti marketingu, biznisu, komunikácie či médií. Pri nominácii sa každoročne hodnotia také kritériá ako obchodné výsledky, znalosť a budovanie značky alebo inovácie, pričom členovia poroty Brand Council opätovne posunuli Kaufland do klubu najlepších značiek.
"Titul Superbrands Slovakia získavame už po jedenástykrát a je pre nás dôkazom toho, že naša snaha neustále napredovať prináša výsledky. O to viac si ceníme, že zákazníci aj odborníci vnímajú Kaufland ako symbol kvality, dôveryhodnosti a férovosti," hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. "Za týmto úspechom stojí každodenné nasedenie našich zamestnancov, férová spolupráca s partnermi aj zodpovedný prístup k spoločnosti a životnému prostrediu. Takéto uznanie je pre nás zároveň najlepšou motiváciou, aby sme sa vo všetkom, čo robíme, naďalej zlepšovali."
Projekt Superbrands Award vznikol pred vyše dvadsiatimi rokmi vo Veľkej Británii a najlepšie značky oceňuje v približne 90 krajinách sveta. Považuje sa za nezávislú autoritu v oblasti hodnotenia spoločností a spotrebiteľom pomáha rozoznať tie najkvalitnejšie a najdôveryhodnejšie značky. Samotné značky sa do výberu nemôžu nominovať ani prihlásiť, aj preto sa medzinárodná pečať Superbrands stala symbolom najvyššej kvality. Ocenenie tak môže uľahčiť zákazníkom každodenné rozhodovanie pri nakupovaní, no slúži aj ako referencia pre zamestnancov a partnerov.
Už jedenáste prestížne ocenenie udelené od spotrebiteľskej aj odbornej verejnosti získava Kaufland v čase, kedy oslavuje 25 rokov pôsobenia na slovenskom trhu, kde prevádzkuje 85 predajní. Reťazec zároveň dlhodobo patrí k najlepším zamestnávateľom, čo potvrdzujú aj tituly Top Employer Europe a Top Employer Slovensko, ktoré obhájil aj v roku 2025.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Značka, ktorej dôverujú zákazníci aj odborníci: Kaufland získal ocenenie Superbrands 2025 © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ocenenie PR Superbrands
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Štátny prieskum výsledkami prekvapil, výhra Smeru a matovičovci na hranici zvoliteľnosti
Štátny prieskum výsledkami prekvapil, výhra Smeru a matovičovci na hranici zvoliteľnosti
<< predchádzajúci článok
Domáca sieť COOP Jednota otvorila už 20. automatizovanú predajňu. Severná Orava sa stáva lídrom inovatívneho maloobchodu
Domáca sieť COOP Jednota otvorila už 20. automatizovanú predajňu. Severná Orava sa stáva lídrom inovatívneho maloobchodu