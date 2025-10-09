|
Štvrtok 9.10.2025
Meniny má Dionýz
|Denník - Správy
09. októbra 2025
Štátny prieskum výsledkami prekvapil, výhra Smeru a matovičovci na hranici zvoliteľnosti
Tagy: Poslanecký prieskum Prieskum
9.10.2025 (SITA.sk) - Ak by sa voľby do Národnej rady konali v septembri, podľa štátneho prieskumu by ich vyhrala vládna strana Smer-SD s výsledkom 20,2 percenta. Tesne by zvíťazila nad Progresívnym Slovenskom, ktoré by volilo 20,1 percenta účastníkov prieskumu. So značným odstupom by ako tretí skončil Hlas-SD so ziskom deviatich percent.
Nasleduje Republika (8,9 percenta), Kresťanskodemokratické hnutie (8,6 percenta), strana Sloboda a Solidarita (6,1 percenta), Hnutie Slovensko (5,3 percenta) a Demokrati (5,1 percenta). SNS by skončila mimo parlamentu s výsledkom 3,1 percenta.
Výsledky prieskumu štátnej organizácie Infostat, ktorá spadá pod Štatistický úrad SR, sa líšia vo viacerých aspektoch od prieskumov renomovaných agentúr ako Focus, AKO či Ipsos. Podľa prieskumov všetkých troch menovaných agentúr by voľby v septembri vyhralo Progresívne Slovensko s výsledkom okolo 22 až 23,1 percenta, pričom Smeru-SD namerali od 17,4 do 18,4 percenta.
Výrazne odlišný výsledok ukazujú ostatné agentúry aj v prípade opozičného Hnutia Slovensko – podľa Focusu by získalo 8,5 percenta, prieskum AKO ukázal výsledok 8,7 percenta a Ipsos mu nameral 7,3 percenta.
„Hlas SD, ktorý si, síce pri miernom poklese, relatívne bezpečne udržiaval tretiu pozíciu, klesol pod hranicu 10 percent a zaradil sa do skupiny spolu s KDH a Republikou. SaS, Hnutie Slovensko a občas aj Demokrati sa dlhodobo pohybujú v intervale päť až sedem percent. Preferencie SNS už dlhší čas oscilujú okolo troch percent,“ komentoval Infostat svoj prieskum.
Infostat prestal priebežne publikovať výsledky svojich prieskumov na jar tohto roku po verejnej kritike zo strany lídra SNS Andreja Danka. Národniarom totiž nameral len 1,5 percenta. Teraz zverejňuje viacero prieskumov naraz v súhrnnej správe, poslednú zverejnil tento týždeň.
Infostat sa respondentov pýtal aj na to, ktorej strane by dali svoj druhý hlas, keby bola možnosť voliť ešte jednu stranu alebo hnutie. „V prípade volebných preferencií pri druhom hlase si prvenstvo aj naďalej s predstihom udržiava Hlas SD s 18,5 percentami pred SaS (12,3 percenta) a Demokratmi, ktorých volebný potenciál v podobe druhého hlasu stúpol oproti mesiacu júl o 3,6 percentuálneho bodu na 11,7 percenta,“ uvádza prieskum.
V tesnom závese je Smer SD s 11,3 percentami. Pod hranicou 10 percent je PS s 8,1 percenta, Republika (7,1 percenta) a SNS (6,3 percenta). Ostatné subjekty už v rámci druhého hlasu dosiahli menej ako päť percent.
Prieskum sa realizoval od 8. do 12. septembra na reprezentatívnej vzorke 1 048 respondentov.
Zdroj: SITA.sk - Štátny prieskum výsledkami prekvapil, výhra Smeru a matovičovci na hranici zvoliteľnosti © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Poslanecký prieskum Prieskum
