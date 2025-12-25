Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 26.12.2025
 Meniny má Štefan
 24hod.sk    Z domova

25. decembra 2025

Značku Regionálny produkt Piešťansko získali prvé štyri produkty



Značku Regionálny produkt Piešťansko získali prví štyria výrobcovia z Piešťan a okolia. Nová regionálna značka bude podporovať lokálnych výrobcov, remeselníkov a tradičné postupy. V jej logu je zlatý páv, ...



piestansko 676x451 25.12.2025 (SITA.sk) - Značku Regionálny produkt Piešťansko získali prví štyria výrobcovia z Piešťan a okolia. Nová regionálna značka bude podporovať lokálnych výrobcov, remeselníkov a tradičné postupy. V jej logu je zlatý páv, ktorý odkazuje na legendu o objavení liečivých účinkov piešťanských vôd a bahna.


Za kvetový med a produkty zo včelieho vosku certifikát získal včelár Maroš Mihalička z Rakovíc, ktorý udržiava tradičné remeslo, uplatňuje ekologický prístup a regionálny pôvod surovín. Magdaléna Miklovič Černoková z Bašoviec získala certifikát za výrobky zhotovené pôvodnou remeselnou technikou trukovania. Odborná certifikačná komisia ocenila jej výnimočný prínos k uchovaniu takmer zaniknutého remesla typického pre obce okolo Váhu.

Alena Panáková z Piešťan získala regionálnu značku za kávu Piešťanské bahno, Tatiana Petrová z Piešťan za výrobky z vlny vyrobené tradičnou technikou mokrého plstenia. Certifikačná komisia ocenila kvalitnú ručnú umeleckú tvorbu z prírodných materiálov a zachovanie tradičných postupov.

„Sme radi, že náš región urobil ďalší veľký krok v podpore cestovného ruchu a miestnej ekonomiky. Práve lokálne výrobky a miestna ekonomika sa stávajú motorom trhov, zamestnanosti a rozvoja regiónov. Stali sme sa súčasťou výrazného posunu od globalizovanej ekonomiky k regionálnej výrobe a obchodu. Tento trend je odpoveďou na dopyt zákazníkov a hostí, ktorí hľadajú značky a výrobky typické pre oblasť, kde sa nachádzajú,“ povedala Tatiana Nevolná, výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany.

Značka Regionálny produkt Piešťansko bude prepojená s cestovným ruchom. Certifikované výrobky budú postupne dostupné v miestnych informačných centrách, hoteloch a predajniach regionálnych produktov. Cieľom je, aby návštevníci Piešťan a okolia mali možnosť odniesť si z regiónu autentický suvenír s pridanou hodnotou. Výrobok, ktorý nesie príbeh, tradíciu a poctivú ručnú prácu.



Zdroj: SITA.sk - Značku Regionálny produkt Piešťansko získali prvé štyri produkty © SITA Všetky práva vyhradené.

