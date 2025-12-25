|
Piatok 26.12.2025
Meniny má Štefan
Denník - Správy
25. decembra 2025
Bosnianska volebná komisia čiastočne zrušila výsledky prezidentských volieb v Republike srbskej
Bosnianska volebná komisia v stredu zrušila výsledky v 136 volebných miestnostiach pre „nezrovnalosti“ počas novembrových predčasných volieb na post nástupcu „zakázaného“ prezidenta Republiky srbskej
25.12.2025 (SITA.sk) - Bosnianska volebná komisia v stredu zrušila výsledky v 136 volebných miestnostiach pre „nezrovnalosti“ počas novembrových predčasných volieb na post nástupcu „zakázaného“ prezidenta Republiky srbskej Milorada Dodika.
Predseda komisie uviedol, že tieto nezrovnalosti mohli ovplyvniť výsledok volieb. V hlasovaní 23. novembra získal Siniša Karan, kandidát podporovaný Dodikom, dovedna 50,4 percenta hlasov, zatiaľ čo jeho hlavný súper, opozičný kandidát Branko Blanuša, mal 48,2 percenta.
Pri rozdieli menej ako 10-tisíc hlasov z približne 450-tisíc odovzdaných opozícia obvinila vládnu koalíciu v Republike srbskej z podvodov, ktoré mohli rozhodnúť o výsledku v jej prospech.
Spravodajca volebnej komisie Mišo Krstovič uviedol, že „v týchto predčasných voľbách bolo zistených mnoho nezrovnalostí“ a zrušenie výsledkov v niektorých volebných miestnostiach bolo nevyhnutné „na ochranu integrity volebných procesov“. Predseda komisie Jovan Kalaba dodal, že analýza týchto miestností ukázala, že nezrovnalosti „mohli ovplyvniť výsledok“.
Rozhodnutie komisie nie je konečné a strany majú dva dni na jeho napadnutie na súde. Ak súd rozhodnutie potvrdí, komisia bude musieť vyhlásiť nové voľby v dotknutých volebných miestnostiach.
Dodik, ktorý naďalej vedie stranu SNSD, rozhodnutie kritizoval a označil ho za podkopávanie dôvery vo volebný systém v Bosne a Hercegovine. Opozičná strana SDS na čele s Blanušom rozhodnutie privítala ako ochranu „volebnej vôle občanov“.
Účasť vo voľbách bola menej ako 36 percent. Voľby nasledovali po tom, čo Dodika v auguste odvolali z funkcie za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého komisára OSN pre Bosnu a Hercegovinu Christiana Schmidta, ktorý dohliada na dodržiavanie Daytonskej mierovej dohody, Tá ukončila etnický konflikt z rokov 1992 - 1995.
Dodik, ktorý má 66 rokov, dostal šesťročný zákaz vykonávať verejné funkcie.
Republika srbská spolu s Bosniansko-chorvátskou federáciou tvoria Bosnu a Hercegovinu, pričom tieto dve polosamostatné entity sú spojené pomerne slabou centrálnou vládou.
Zdroj: SITA.sk - Bosnianska volebná komisia čiastočne zrušila výsledky prezidentských volieb v Republike srbskej © SITA Všetky práva vyhradené.
