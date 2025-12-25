Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

25. decembra 2025

Bosnianska volebná komisia čiastočne zrušila výsledky prezidentských volieb v Republike srbskej


Bosnianska volebná komisia v stredu zrušila výsledky v 136 volebných miestnostiach pre „nezrovnalosti“ počas novembrových predčasných volieb na post nástupcu „zakázaného“ prezidenta Republiky srbskej



bosnia_srebrenica_un_47665 scaled 1 676x450 25.12.2025 (SITA.sk) - Bosnianska volebná komisia v stredu zrušila výsledky v 136 volebných miestnostiach pre „nezrovnalosti“ počas novembrových predčasných volieb na post nástupcu „zakázaného“ prezidenta Republiky srbskej Milorada Dodika.


Predseda komisie uviedol, že tieto nezrovnalosti mohli ovplyvniť výsledok volieb. V hlasovaní 23. novembra získal Siniša Karan, kandidát podporovaný Dodikom, dovedna 50,4 percenta hlasov, zatiaľ čo jeho hlavný súper, opozičný kandidát Branko Blanuša, mal 48,2 percenta.

Opozícia rozhodnutie privítala


Pri rozdieli menej ako 10-tisíc hlasov z približne 450-tisíc odovzdaných opozícia obvinila vládnu koalíciu v Republike srbskej z podvodov, ktoré mohli rozhodnúť o výsledku v jej prospech.

Spravodajca volebnej komisie Mišo Krstovič uviedol, že „v týchto predčasných voľbách bolo zistených mnoho nezrovnalostí“ a zrušenie výsledkov v niektorých volebných miestnostiach bolo nevyhnutné „na ochranu integrity volebných procesov“. Predseda komisie Jovan Kalaba dodal, že analýza týchto miestností ukázala, že nezrovnalosti „mohli ovplyvniť výsledok“.

Rozhodnutie komisie nie je konečné a strany majú dva dni na jeho napadnutie na súde. Ak súd rozhodnutie potvrdí, komisia bude musieť vyhlásiť nové voľby v dotknutých volebných miestnostiach.

Dodik, ktorý naďalej vedie stranu SNSD, rozhodnutie kritizoval a označil ho za podkopávanie dôvery vo volebný systém v Bosne a Hercegovine. Opozičná strana SDS na čele s Blanušom rozhodnutie privítala ako ochranu „volebnej vôle občanov“.

Dodik dostal šesťročný zákaz


Účasť vo voľbách bola menej ako 36 percent. Voľby nasledovali po tom, čo Dodika v auguste odvolali z funkcie za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého komisára OSN pre Bosnu a Hercegovinu Christiana Schmidta, ktorý dohliada na dodržiavanie Daytonskej mierovej dohody, Tá ukončila etnický konflikt z rokov 1992 - 1995.

Dodik, ktorý má 66 rokov, dostal šesťročný zákaz vykonávať verejné funkcie.

Republika srbská spolu s Bosniansko-chorvátskou federáciou tvoria Bosnu a Hercegovinu, pričom tieto dve polosamostatné entity sú spojené pomerne slabou centrálnou vládou.


Zdroj: SITA.sk - Bosnianska volebná komisia čiastočne zrušila výsledky prezidentských volieb v Republike srbskej © SITA Všetky práva vyhradené.

