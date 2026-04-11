Sobota 11.4.2026
Meniny má Július
11. apríla 2026
Známa osobnosť z hnutia MAGA reaguje na Trumpovu kritiku. „Je čas dať dedka do starobinca“
„Sú to blázni a problémoví ľudia, ktorí povedia čokoľvek, aby získali 'bezplatnú' a lacnú publicitu,“ napísal Trump vo štvrtok vo svojom dlhom odkaze pre Truth Social.
Ako referuje web yle.fi, medzi terčom kritiky boli Tucker Carlson, Megyn Kellyová, Candace Owensová a Alex Jones. Všetci boli predtým oddanými podporovateľmi Trumpa. Prezidentovo rozhodnutie začať vojnu s Iránom však viedlo k ostrej kritike Trumpa.
Kritici majú "nízke IQ"
Trump vo svojom príspevku na sociálnych sieťach vyhlásil, že jeho bývalí spojenci z hnutia MAGA si mysleli, že by bolo skvelé, keby Irán mal jadrové zbrane. Okrem toho sa prezident domnieva, že jeho kritici majú „nízke IQ“. Candace Owensová, známa ako konšpiračná teoretička, na Trumpove komentáre ostro reagovala.
„Možno je čas dať dedka do 'starobinca',“ napísala Owensová na platforme X. Alex Jones, ďalší mediálny influencer známy šírením konšpiračných teórií, zasa smútil nad Trumpovou zmenou.
Rovnako na X uviedol, že podporuje „starého Trumpa“, ktorý dokázal veľa dobrého. Teraz Jones hovorí, že prezidenta len ľutuje. Populárny moderátor podcastu Joe Rogan vo svojej stredajšej epizóde vyhlásil, že Trump možno začal vojnu s Iránom, aby odviedol Američanov od spisov o Epsteinovi.
Trhliny v hnutí MAGA
Ako je známe, Jeffrey Epstein je zosnulý podnikateľ, ktorý bol v roku 2008 odsúdený za podnecovanie maloletej osoby k prostitúcii. Existujú jeho fotografie s Donaldom Trumpom i jeho manželkou Melaniou.
Rogan prirovnal situáciu k bývalému prezidentovi Billovi Clintonovi, ktorý podľa neho začal s bombovými útokmi v iných krajinách, aby odviedol pozornosť od škandálu s Monicou Lewinskou. Trumpov útok odhaľuje prehlbujúce sa trhliny v jeho hnutí MAGA - Make America Great Again (Urobme Ameriku opäť veľkou).
Ideológia hnutia „Amerika na prvom mieste“ kritizuje zahraničné vojny a nadmernú medzinárodnú spoluprácu a snaží sa znížiť úlohu USA ako „svetového policajta“.
Prieskumy verejnej mienky v marci však ukázali, že Trumpova politika voči Iránu nenaštrbila podporu prezidenta zo strany podporovateľov MAGA.
Americké vojnové lode prešli Hormuzským prielivom, podľa Trumpa začal proces „vyčistenia“
Brit zahynul pri nehode autobusu na Kanárskych ostrovoch, zranili sa desiatky ľudí
