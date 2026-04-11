 Sobota 11.4.2026
 Meniny má Július
 24hod.sk    Zo zahraničia

11. apríla 2026

Americké vojnové lode prešli Hormuzským prielivom, podľa Trumpa začal proces „vyčistenia“


Tagy: Mierové rokovania napätie na Blízkom východe

Dve americké vojnové lode údajne prešli cez Hormuzský prieliv, informovali médiá s odvolaním sa na amerických predstaviteľov. Ide o prvý takýto prechod od začiatku konfliktu medzi USA a ...



trump_93036 676x452 11.4.2026 (SITA.sk) - Dve americké vojnové lode údajne prešli cez Hormuzský prieliv, informovali médiá s odvolaním sa na amerických predstaviteľov. Ide o prvý takýto prechod od začiatku konfliktu medzi USA a Iránom.


Podľa denníka The Wall Street Journal prešli torpédoborce amerického námorníctva s riadenými strelami bez incidentov. Operácia nebola koordinovaná s Teheránom, uviedol portál Axios.

Prítomnosť iránskych mín


Prezident Donald Trump vyhlásil, že USA začali proces "vyčistenia" strategického prielivu, cez ktorý prechádza približne pätina svetových dodávok ropy. Tento krok označil za "službu" pre krajiny ako Čína, Japonsko či Francúzsko.

Trump zároveň upozornil, že napriek čiastočnému uvoľneniu situácie zostáva hrozbou prítomnosť iránskych mín, ktoré môžu ohroziť lodnú dopravu.

Podmienky krehkého prímeria


Prieliv bol prakticky zablokovaný od začiatku bojov na konci februára, pričom jeho opätovné otvorenie je jednou z podmienok krehkého prímeria.

V Pakistane sa medzitým začali rokovania medzi americkými a iránskymi predstaviteľmi. Tie majú prispieť k ukončeniu konfliktu, ktorý výrazne ovplyvnil globálne trhy a energetickú bezpečnosť.


Zdroj: SITA.sk - Americké vojnové lode prešli Hormuzským prielivom, podľa Trumpa začal proces „vyčistenia“ © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Dankove výroky o Macronovi boli interpretované nepresne, predseda národniarov je pripravený stretnúť sa s veľvyslancom
<< predchádzajúci článok
Známa osobnosť z hnutia MAGA reaguje na Trumpovu kritiku. „Je čas dať dedka do starobinca“

