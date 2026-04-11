Sobota 11.4.2026
Meniny má Július
11. apríla 2026
Americké vojnové lode prešli Hormuzským prielivom, podľa Trumpa začal proces „vyčistenia“
11.4.2026 (SITA.sk) - Dve americké vojnové lode údajne prešli cez Hormuzský prieliv, informovali médiá s odvolaním sa na amerických predstaviteľov. Ide o prvý takýto prechod od začiatku konfliktu medzi USA a Iránom.
Podľa denníka The Wall Street Journal prešli torpédoborce amerického námorníctva s riadenými strelami bez incidentov. Operácia nebola koordinovaná s Teheránom, uviedol portál Axios.
Prezident Donald Trump vyhlásil, že USA začali proces "vyčistenia" strategického prielivu, cez ktorý prechádza približne pätina svetových dodávok ropy. Tento krok označil za "službu" pre krajiny ako Čína, Japonsko či Francúzsko.
Trump zároveň upozornil, že napriek čiastočnému uvoľneniu situácie zostáva hrozbou prítomnosť iránskych mín, ktoré môžu ohroziť lodnú dopravu.
Prieliv bol prakticky zablokovaný od začiatku bojov na konci februára, pričom jeho opätovné otvorenie je jednou z podmienok krehkého prímeria.
V Pakistane sa medzitým začali rokovania medzi americkými a iránskymi predstaviteľmi. Tie majú prispieť k ukončeniu konfliktu, ktorý výrazne ovplyvnil globálne trhy a energetickú bezpečnosť.
Prítomnosť iránskych mín
Podmienky krehkého prímeria
Zdroj: SITA.sk - Americké vojnové lode prešli Hormuzským prielivom, podľa Trumpa začal proces „vyčistenia“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Dankove výroky o Macronovi boli interpretované nepresne, predseda národniarov je pripravený stretnúť sa s veľvyslancom
Známa osobnosť z hnutia MAGA reaguje na Trumpovu kritiku. „Je čas dať dedka do starobinca"
