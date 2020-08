Známa potravinárska firma čelí problému, vinia ju z úhynu tisícov rýb vo francúzskej rieke

Tri tony mŕtvych rýb

Výrobu dočasne zastavili

14.8.2020 (Webnoviny.sk) - Francúzska rybárska federácia podala sťažnosť na firmu Nestlé po tom, ako v rieke na severovýchode krajiny objavili tisíce mŕtvych rýb.Tony uhynutých živočíchov našli počas víkendu v rieke Aisne neďaleko fabriky Nestlé v Challerange. Za smrť môže zníženie hladiny kyslíka vo vode. V súčasnosti robia testy, ktorých cieľom je odhaliť pôvod znečistenia.Predstaviteľ rybárskej federácie v Ardennes Michel Adam vyhlásil, že škody dosahujú niekoľkotisíc eur."Všetko vymrelo v oblasti dlhej sedem kilometrov a širokej 30 metrov. Vylovili sme tri tony mŕtvych rýb, no ešte tam niekoľko zostalo. Udalosť mala dopad na približne 14 druhov, medzi nimi sú aj chránené druhy ako úhor a mihuľa. Som členom federácie 40 rokov a nikdy som nevidel znečistenie takéhoto rozsahu," vyjadril sa.Spoločnosť Nestlé, ktorá v Challerange vyrába sušené mlieko, potvrdila, že v nedeľu večer zaznamenali "náhodné a nechcené vyliatie odpadových vôd z biologického kalu, no bez prítomnosti chemikálií".Riaditeľ firmy Tony do Rio povedal, že hneď, ako sa o incidente dozvedeli, zastavili prevádzku a chybu opravili."Tento únik bol jednorazový a trval menej ako tri hodiny," dodal s tým, že v spoločnosti na niekoľko dní zastavili výrobu.Na čistení rieky sa podieľajú aj hasiči a dobrovoľníci z radov rybárov. V oblasti nainštalovali aj hrádzu, ktorá má zabrániť šíreniu znečistenia.