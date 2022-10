Známe sochy na Veľkonočnom ostrove zničil požiar, niektoré škody sú nenapraviteľné (video)

8.10.2022 (Webnoviny.sk) - Požiar poničil svetoznáme sochy na čilskom Veľkonočnom ostrove, pričom škody na niektorých sú podľa tamojších predstaviteľov nenapraviteľné. Čilská tajomníčka pre kultúrne dedičstvo Carolina Perez Dattari uviedla, že požiar vypukol v pondelok a zasiahol takmer 60 hektárov územia a nespresnený počet sôch moai. Oheň údajne niekto založil úmyselne a jeho centrum sa nachádza pri sopke Rano Raraku, ktorá patrí do Svetového dedičstva UNESCO Starosta ostrova Pedro Edmunds pre miestne médiá povedal, že „škodu spôsobenú ohňom nemožno zvrátiť“. Riaditeľ komunity Ma'u Henua, ktorá dohliada na tamojší národný park, to zas označil za niečo nenapraviteľné a s nedozernými následkami.Na Veľkonočnom ostrove je zhruba tisíc obrovských sôch vytesaných z kameňa a rezieb. Najväčšie z nich majú 74 ton a týčia sa do výšky 10 metrov. Sochy vytesali pôvodní obyvatelia Rapa Nui v období rokov 1400 až 1650, pričom predstavovali postavy duchovnej oddanosti tohto ľudu, stelesňujúc ducha významného predka. Každá bola považovaná za živú inkarnáciu danej osoby.