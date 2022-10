VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Babie leto nekončí

Príjemné jesenné počasie, ktoré nás sprevádzalo minulý týždeň, nekončí. Babie leto s nami ešte pobudne, ale na ako dlho?





"Typické počasie babieho leta, ktoré zažívame v týchto dňoch, sa podľa prognostických modelov udrží v celej prvej polovici októbra," povedal klimatológ Pavel Matejovič. Ako ďalej uviedol, babie leto môže prechodne prerušiť nevýrazný front od západu.Hoci sa ešte môžeme tešiť na hrejivé slnečné lúče, ostatné aspekty počasia nám jasne signalizujú, že už je jeseň –môžu sa vyskytovať inverzie a hmly. "Tam, kde sa udržia dlhšie, môže byť preto chladnejšie, pri slnečnom počasí môžu maximálne teploty vystupovať aj nad 20 °C, no rána už budú chladnejšie," pripomína klimatológ.Dokedy si ešte môžeme babie leto užívať? Ako uviedol Matejovič, "počasie by sa malo zmeniť v druhej polovici októbra, od západu by k nám začal prúdiť morský polárny vzduch a malo by byť viac oblačnosti a zrážok." Aké veľké ochladenie môžeme očakávať ešte nie je isté. "Je skôr predpoklad, že viac sa ochladí na horách. Dovtedy si môžeme užívať typické babie leto, ktoré je ideálne na turistiku a pobyt v prírode."

SOBOTA 8. 10. 2022

Polooblačno až oblačno. Ojedinele prehánky.

Minimálna teplota: 11° až 5°C

Maximálna teplota: 16° až 22°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



NEDEĽA 9. 10. 2022

V noci viac oblačnosti a prehánky alebo občasný dážď. V priebehu dňa postupne prevažne jasno až polooblačno a už bez zrážok.

Minimálna teplota: 10° až 4°C

Maximálna teplota: 13° až 18°C

J vietor 1 až 5 m/s



PONDELOK 10. 10. 2022

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 10° až 4 °C

Maximálna teplota: 14° až 20 °C

J vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 11. 10. 2022

Polooblačno až oblačno.

Minimálna teplota: 11° až 4°C

Maximálna teplota: 15° až 21°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



STREDA 12. 10. 2022

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 11° až 5°C

Maximálna teplota: 14° až 21°C

J vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 13. 10. 2022

Jasno až polojasno. Zrána miestami hmlisto.

Minimálna teplota: 11° až 4°C

Maximálna teplota: 14° až 20°C

J vietor 1 až 5 m/s





PIATOK 14. 10. 2022

Občasné prehánky.

Minimálna teplota: 7° až 5 °C

Maximálna teplota: 12° až 19°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



Zdroj: imeteo.sk