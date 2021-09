Znečistenie ovzdušia je ešte nebezpečnejšie, než sa predpokladalo, varuje WHO. Každý rok zabíja milióny ľudí

znečistenie

26.9.2021 (Webnoviny.sk) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varuje, žeovzdušia je ešte nebezpečnejšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Podľa odhadov WHO každoročne predčasne zomrie sedem miliónov ľudí na choroby súvisiace soovzdušia.Krajiny s nízkymi a strednými príjmami trpia najviac, pretože sa spoliehajú predovšetkým na fosílne palivá.ovzdušia je spojené predovšetkým s chorobami srdca a mŕtvicou. U detí môže zredukovať rast pľúc a spôsobiť zhoršenie astmy.Podľa WHO sa desaťročia postupne znižujú limity toho, čo sa považuje za bezpečné množstvoNapríklad v Spojenom kráľovstve sú legislatívne ošetrené limity v súčasnosti štyrikrát vyššie ako maximálne hodnoty odporúčané WHO.„Takmer 80 % úmrtiam súvisiacich s drobnými časticami by sa dalo vo svete vyhnúť, ak by sa súčasné limityovzdušia znížili na hodnoty navrhnuté v aktualizovaných pokynoch,“ uviedla WHO.Vyzýva preto svojich 194 členských štátov, aby pred novembrovým samitom COP26 prijali opatrenia v oblasti zmeny klímy.