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30. júna 2026
Zničujúca francúzska sila v útoku sa pokúsi roztrhať Švédov. Severania chcú predviesť niečo špeciálne
Tagy: MS vo futbale 2026
Tréner Didier Deschamps povedal, že Švédsko "nemá čo stratiť". Jeden z ašpirantov na zisk titulu majstra sveta Francúzsko na majstrovstvách sveta vo futbale nasadí proti Švédsku svoju zničujúcu ...
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30.6.2026 (SITA.sk) - Tréner Didier Deschamps povedal, že Švédsko "nemá čo stratiť".
Jeden z ašpirantov na zisk titulu majstra sveta Francúzsko na majstrovstvách sveta vo futbale nasadí proti Švédsku svoju zničujúcu útočnú formáciu.
Švédska obrana sa pripravuje na zápas nielen proti Kylianovi Mbappému, ktorý na turnaji už štyrikrát skóroval, ale aj proti víťazovi Zlatej lopty Ousmaneovi Dembélemu, ktorý strelil hetrik pri výhre 4:1 nad Nórskom v skupinovej fáze.
Trio dopĺňajú útoky Michaela Oliseho, ktoré spôsobujú defenzíve súpera chaos. S takouto útočnou energiou a talentom v strede poľa sa "galský kohút" zdá byť v dobrej pozícii, aby sa dostal do svojho tretieho finále na svetových šampionátoch v rade bez prerušenia.
Jediným otáznikom by mohla byť obrana. Švédsko má takisto ohromnú silu v ofenzíve - duo z Premier League Alexander Isak a Viktor Gyökeres, ktorí však na turnaji ešte naplno nezabrali a obaja sa presadili iba raz.
Ak Francúzsko zdolá Severanov, nebude čeliť Nemecku, ktoré prvýkrát v histórii majstrovstiev sveta prehralo v penaltovom rozstrele. Postaví sa prekvapeniu z Paraguaja.
Tréner Didier Deschamps povedal, že Švédsko "nemá čo stratiť". "Hrajú o prežitie. Je zrejmé, že urobia všetko pre to, aby vyhrali zápas," povedal kouč, ktorý sa už vrátil do USA po smrti matky, ktorej bol dať posledné zbohom.
"Musíme zostať pokorní, zachovať si odhodlanie a sústredenie. Víťazstvo v prvom dueli v skupinovej fáze nám dalo určitý priestor na chyby, ale teraz už nemáme druhé šance," skúsene si uvedomuje.
Cesta Švédska na svetový šampionát bola nezvyčajná – skončili na chvoste svojej kvalifikačnej skupiny, ale vďaka skvelým výkonom v Lige národov UEFA sa dostali do play-off.
Do vyraďovacích kôl na MS sa dostali napriek debaklu 1:5 s Holandskom, ktoré už medzičasom vypadlo s Marokom po penaltách, no rovnako zdolali aj Tunisko a remizovali s Japonskom, ktoré potrápilo Brazíliu.
Kouč Graham Potter vie, že jeho tím bude musieť predviesť niečo špeciálne, aby zdolalo veľkého favorita.
"Majú kvalitu všade. Už predtým vyhrali MS a majú fantastického trénera. Čaká nás vzrušujúca výzva a budeme musieť hrať stretnutie nášho života, to je jasné," dodal.
Zdroj: SITA.sk - Zničujúca francúzska sila v útoku sa pokúsi roztrhať Švédov. Severania chcú predviesť niečo špeciálne © SITA Všetky práva vyhradené.
Jeden z ašpirantov na zisk titulu majstra sveta Francúzsko na majstrovstvách sveta vo futbale nasadí proti Švédsku svoju zničujúcu útočnú formáciu.
Švédska obrana sa pripravuje na zápas nielen proti Kylianovi Mbappému, ktorý na turnaji už štyrikrát skóroval, ale aj proti víťazovi Zlatej lopty Ousmaneovi Dembélemu, ktorý strelil hetrik pri výhre 4:1 nad Nórskom v skupinovej fáze.
Trio dopĺňajú útoky Michaela Oliseho, ktoré spôsobujú defenzíve súpera chaos. S takouto útočnou energiou a talentom v strede poľa sa "galský kohút" zdá byť v dobrej pozícii, aby sa dostal do svojho tretieho finále na svetových šampionátoch v rade bez prerušenia.
Nemajú čo stratiť
Jediným otáznikom by mohla byť obrana. Švédsko má takisto ohromnú silu v ofenzíve - duo z Premier League Alexander Isak a Viktor Gyökeres, ktorí však na turnaji ešte naplno nezabrali a obaja sa presadili iba raz.
Ak Francúzsko zdolá Severanov, nebude čeliť Nemecku, ktoré prvýkrát v histórii majstrovstiev sveta prehralo v penaltovom rozstrele. Postaví sa prekvapeniu z Paraguaja.
Tréner Didier Deschamps povedal, že Švédsko "nemá čo stratiť". "Hrajú o prežitie. Je zrejmé, že urobia všetko pre to, aby vyhrali zápas," povedal kouč, ktorý sa už vrátil do USA po smrti matky, ktorej bol dať posledné zbohom.
"Musíme zostať pokorní, zachovať si odhodlanie a sústredenie. Víťazstvo v prvom dueli v skupinovej fáze nám dalo určitý priestor na chyby, ale teraz už nemáme druhé šance," skúsene si uvedomuje.
Cesta Švédska na svetový šampionát bola nezvyčajná – skončili na chvoste svojej kvalifikačnej skupiny, ale vďaka skvelým výkonom v Lige národov UEFA sa dostali do play-off.
Najlepší zápas života
Do vyraďovacích kôl na MS sa dostali napriek debaklu 1:5 s Holandskom, ktoré už medzičasom vypadlo s Marokom po penaltách, no rovnako zdolali aj Tunisko a remizovali s Japonskom, ktoré potrápilo Brazíliu.
Kouč Graham Potter vie, že jeho tím bude musieť predviesť niečo špeciálne, aby zdolalo veľkého favorita.
"Majú kvalitu všade. Už predtým vyhrali MS a majú fantastického trénera. Čaká nás vzrušujúca výzva a budeme musieť hrať stretnutie nášho života, to je jasné," dodal.
Zdroj: SITA.sk - Zničujúca francúzska sila v útoku sa pokúsi roztrhať Švédov. Severania chcú predviesť niečo špeciálne © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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