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 24hod.sk    Šport

30. júna 2026

Ruskí aj bieloruskí korčuliari môžu štartovať na akciách ISU pod neutrálnym statusom


Tagy: ISU Grand Prix

Medzinárodná korčuliarska únia povolila návrat ruských a bieloruských korčuliarov do medzinárodných súťaží. Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) od sezóny 2026/2027 povolila účasť športovcov ...



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exhibicia majstrovstiev europy v krasokorculovani 3 676x507 30.6.2026 (SITA.sk) - Medzinárodná korčuliarska únia povolila návrat ruských a bieloruských korčuliarov do medzinárodných súťaží.


Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) od sezóny 2026/2027 povolila účasť športovcov z Ruska a Bieloruska na svojich medzinárodných podujatiach.

Po invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022 boli ruskí a bieloruskí športovci vylúčení z týchto akcií. ISU však teraz rozhodla, že reprezentanti oboch krajín môžu štartovať v súťažiach bez štátnych symbolov, teda bez vlajok, dresov a hymien.

Účasť bude podmienená dodržiavaním neutrálneho statusu, ktorého cieľom je zdôrazniť princíp čestnej športovej súťaže na ľade.

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Počas tohtoročných zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo umožnila ISU účasť obmedzenému počtu ruských a bieloruských športovcov súťažiť pod neutrálnou vlajkou v súlade s odporúčaniami Medzinárodného olympijského výboru (MOV).

Na sezónu 2026/2027 budú platiť pre týchto korčuliarov znížené kvóty, a to kvôli ich neprítomnosti na podujatiach ISU počas viac ako trojročného obdobia a nemožnosti získať počas tejto doby body v rebríčku.

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Návrat ruských športovcov je veľmi významný v oblasti krasokorčuľovania, keďže Rusko má v tomto športe výrazný vplyv. Na ZOH 2022 v Pekingu získali ruskí korčuliari šesť z pätnástich medailí v krasokorčuľovaní.


Zdroj: SITA.sk - Ruskí aj bieloruskí korčuliari môžu štartovať na akciách ISU pod neutrálnym statusom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ISU Grand Prix
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