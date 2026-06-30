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30. júna 2026
Ruskí aj bieloruskí korčuliari môžu štartovať na akciách ISU pod neutrálnym statusom
Tagy: ISU Grand Prix
Medzinárodná korčuliarska únia povolila návrat ruských a bieloruských korčuliarov do medzinárodných súťaží. Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) od sezóny 2026/2027 povolila účasť športovcov ...
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30.6.2026 (SITA.sk) - Medzinárodná korčuliarska únia povolila návrat ruských a bieloruských korčuliarov do medzinárodných súťaží.
Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) od sezóny 2026/2027 povolila účasť športovcov z Ruska a Bieloruska na svojich medzinárodných podujatiach.
Po invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022 boli ruskí a bieloruskí športovci vylúčení z týchto akcií. ISU však teraz rozhodla, že reprezentanti oboch krajín môžu štartovať v súťažiach bez štátnych symbolov, teda bez vlajok, dresov a hymien.
Účasť bude podmienená dodržiavaním neutrálneho statusu, ktorého cieľom je zdôrazniť princíp čestnej športovej súťaže na ľade.
Počas tohtoročných zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo umožnila ISU účasť obmedzenému počtu ruských a bieloruských športovcov súťažiť pod neutrálnou vlajkou v súlade s odporúčaniami Medzinárodného olympijského výboru (MOV).
Na sezónu 2026/2027 budú platiť pre týchto korčuliarov znížené kvóty, a to kvôli ich neprítomnosti na podujatiach ISU počas viac ako trojročného obdobia a nemožnosti získať počas tejto doby body v rebríčku.
Návrat ruských športovcov je veľmi významný v oblasti krasokorčuľovania, keďže Rusko má v tomto športe výrazný vplyv. Na ZOH 2022 v Pekingu získali ruskí korčuliari šesť z pätnástich medailí v krasokorčuľovaní.
Zdroj: SITA.sk - Ruskí aj bieloruskí korčuliari môžu štartovať na akciách ISU pod neutrálnym statusom © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodná korčuliarska únia (ISU) od sezóny 2026/2027 povolila účasť športovcov z Ruska a Bieloruska na svojich medzinárodných podujatiach.
Po invázii Ruska na Ukrajinu v roku 2022 boli ruskí a bieloruskí športovci vylúčení z týchto akcií. ISU však teraz rozhodla, že reprezentanti oboch krajín môžu štartovať v súťažiach bez štátnych symbolov, teda bez vlajok, dresov a hymien.
Účasť bude podmienená dodržiavaním neutrálneho statusu, ktorého cieľom je zdôrazniť princíp čestnej športovej súťaže na ľade.
Počas tohtoročných zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo umožnila ISU účasť obmedzenému počtu ruských a bieloruských športovcov súťažiť pod neutrálnou vlajkou v súlade s odporúčaniami Medzinárodného olympijského výboru (MOV).
Na sezónu 2026/2027 budú platiť pre týchto korčuliarov znížené kvóty, a to kvôli ich neprítomnosti na podujatiach ISU počas viac ako trojročného obdobia a nemožnosti získať počas tejto doby body v rebríčku.
Návrat ruských športovcov je veľmi významný v oblasti krasokorčuľovania, keďže Rusko má v tomto športe výrazný vplyv. Na ZOH 2022 v Pekingu získali ruskí korčuliari šesť z pätnástich medailí v krasokorčuľovaní.
Zdroj: SITA.sk - Ruskí aj bieloruskí korčuliari môžu štartovať na akciách ISU pod neutrálnym statusom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: ISU Grand Prix
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