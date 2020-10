Znovunominovanie Kotlebu za šéfa výboru svedčí podľa politologičky o kríze osobností v ĽSNS

25.10.2020 - Opakované nominovanie predsedu opozičnej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Mariana Kotlebu do čela osobitého kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva svedčí o veľkej kríze osobností v ĽSNS. Pre agentúru SITA to uviedla politologička Renáta Dulinová Bzdilová z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Koalícia má s Kotlebom problém

Patová situácia nikomu neprospieva

Poslanci Národnej rady SR (NR SR) majú na aktuálnej 16. schôdzi voliť predsedu spomínaného parlamentného výboru. Kotlebovci do tejto funkcie už po niekoľký raz navrhli svojho straníckeho šéfa. V doterajších voľbách sa totiž členom zákonodarného orgánu nepodarilo zvoliť Kotlebu do čela výboru, problém s ním majú predovšetkým koaliční poslanci.Politologička zdôraznila, že Kotleba bol na tento post niekoľkokrát nominovaný a niekoľkokrát neprešiel. „Pred časom bol dokonca Špecializovaným trestným súdom neprávoplatne odsúdený za podporu a propagáciu skupín smerujúcich k potláčaniu základných ľudských práv na štyri roky a štyri mesiace väzenia, proti ktorému sa odvolal. ĽSNS trpí skutočne veľkou krízou osobností, ak nemôže navrhnúť niekoho, kto nemá rôznymi kauzami ,pošramotenú´ minulosť a bez problémov by prešiel,“ priblížila.Parlamentný výbor nemá svoje vedenie už niekoľko mesiacov. Táto patová situácia podľa Dulinovej Bzdilovej nikomu neprospieva. Ak má strana ĽSNS podľa jej slov skutočný záujem, aby Slovenská republika prosperovala, je vhodné, aby navrhli iného kandidáta. „V prípade, ak tak neurobia, je to len znak ich neústupčivosti a robenia politických ramien. Skutočný záujem o fungovanie tohto výboru teda z ich strany nie je,“ myslí si politologička.Vedenie výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva patrí na základe dohody medzi parlamentnými politickými stranami práve opozícii. Dohody sa majú podľa politologičky dodržiavať a plniť. Riešenie vidí taktiež v tom, že ak strana ĽSNS bude robiť aj naďalej obštrukcie, daný výbor opozícii zostane, no inej politickej strane. „V čase pandémie koronavírusu potrebujeme, aby fungovali všetky zložky štátu a aj tak budeme mať čo robiť, aby sme to s čo najmenšími škodami ustáli,” uzavrela Dulinová Bzdilová.