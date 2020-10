Španielsko vyhlásilo núdzový stav, zavádza aj zákaz vychádzania

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.10.2020 - Španielsko vyhlásilo už druhý celoštátny núdzový stav. Premiér Pedro Sánchez v televíznom prejave uviedol, že platiť začne od nedele večera. Vláda podľa jeho slov núdzový stav využíva na prijatie celoštátneho zákazu vychádzania od 23:00 do 6:00. Zákaz vychádzania nebude platiť na Kanárskych ostrovoch.Lídri 19. španielskych regiónov budú mať právomoc zakázať vychádzanie v odlišných hodinách, ak pôjde o prísnejšie zákazy.Budú môcť uzavrieť regionálne hranice a obmedziť zhromaždenia na maximálne 6 ľudí, ktorí nežijú v jednej domácnosti. "Realitou je to, že Európa a Španielsko sú ponorené do druhej vlny pandémie," povedal Sánchez po zasadaní vlády.Premiér dodal, že tento týždeň požiada parlament, aby platnosť núdzového stavu predĺžil do mája. Núdzový stav poskytuje celoštátnej vláde mimoriadne právomoci, vrátane možnosti dočasne obmedziť základné práva garantované španielskou ústavou, ako je právo voľného pohybu.