Znovuzvolený europoslanec Wiezik nevidí dôvod, aby bol Green Deal opätovne otvorený (video)

Posilňovanie krajnej pravice

Spiatočnícke kroky by boli sebazničujúce

10.6.2024 (SITA.sk) - Najväčšou výzvou nového volebného obdobia europarlamentu bude zabezpečenie kontinuity, skonštatoval znovuzvolený europoslanec Michal Wiezik Progresívne Slovensko ).Ako ďalej uviedol pre agentúru SITA, výzvy nového volebného obdobia sa budú do značnej miery odvíjať od zloženia Európskeho parlamentu (EP). V tomto smere poukázal na posilňovanie krajnej pravice naprieč Európou. „Zdá sa, že sa to odzrkadlí aj na sile jednotlivých frakcií," myslí si Wiezik.Poznamenal, že je zvedavý, kto bude mať pri novom zložení europarlamentu väčšinu. „Doteraz fungoval parlament na princípe takzvanej von der Leyenovej väčšiny, čo boli tri najväčšie frakcie združené do takejto koalície,“ vysvetlil a dodal, že by bol rád, ak by sa to obnovilo, keďže podľa neho išlo o centristickú koalíciu, ktorá nebola ani príliš naľavo, ani príliš napravo.Vysvetlil tiež, že v rámci predošlého funkčného obdobia boli zadefinované viaceré strednodobé alebo dlhodobé ciele a kontinuitu vyžadujú.„Ten predchádzajúci mandát bol vyslovene reformný mandát. Päť rokov sme reformovali v podstate každú jednu legislatívu, ktorá nejakým spôsobom súvisela s cieľom dosiahnutia klimatickej neutrality v roku 2050. Teraz by mala prísť implementačná fáza. Veľmi tragické by bolo, keby tá implementácia išla nejakým spiatočníckym smerom, že by sa nanovo otvárali už vyrokované pozície a hľadal sa nejaký nový balans," myslí si europoslanec.Dodal, že ide o Green Deal , čo ale nie je jeden cieľ, ale niekoľko desiatok kapitol. Zdôraznil, že nová reforma sa rodila ťažko. „Myslím si, že tá otázka, kde je nový stred, nie je namieste, pretože ten Green Deal samotný je ten stred,“ vraví Wiezik.Podľa jeho názoru nie je pravdou, že ide o nejaký extrém, ako zvyknú poniektorí tvrdiť. Podotkol, že na podobe tejto dohody sa zhodli všetky frakcie v rámci väčšiny EP. Nevidí dôvod na to, aby bol Green Deal opätovne otvorený, zdôraznil, že jeho dôvodom je to, že hrozí klimatická katastrofa, ak s tým niečo neurobíme. „Robiť teraz nejaké spiatočnícke kroky je sebazničujúce,“ vyjadril sa Wiezik.Považuje za potrebné odolať revizionizmu a populistickým trendom, nie je na to podľa neho čas ani priestor. „Nehovorím to len z hľadiska ochrany životného prostredia, ale aj z hľadiska modernizácie a inovácií, ktoré už Green Deal priniesol do významných európskych priemyslov,“ uviedol.