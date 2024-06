Šimečka: Eurovoľby nám dávajú nádej, že vieme poraziť Smer

Vypätá atmosféra a nenávisť

Šesť mandátov nie je zanedbateľných

10.6.2024 (SITA.sk) - Pre predsedu Progresívneho Slovenska (PS) Michala Šimečku je volebný výsledok jeho hnutia v eurovoľbách povzbudením do ďalšej práce a predovšetkým signál pre všetkých, že PS dokáže poraziť súčasnú vládnu stranu Smer-SD „Je to vzpruha pre našich voličov a všetkých ľudí, ktorí nesúhlasia s tým, kam sa Slovensko uberá pod touto vládou a prajú si zmenu. To je nádej, že Smer vieme poraziť. Teraz v európskych voľbách, potom v komunálnych, župných a nakoniec v národných voľbách," vyhlásil Šimečka na krátkom brífingu počas volebnej noci v Bratislave, ktorú organizovala kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.Progresívci získali spomedzi všetkých strán na Slovensku najviac mandátov pre nadchádzajúce funkčné obdobie Európskeho parlamentu „Som veľmi rád za naše hnutie, že tam budeme mať šesť europoslancov. Mne to vypovedá aj to, že napriek tomu, aká je vypätá atmosféra a koľko je nenávisti vo verejnom priestore, tak sa dá uspieť aj s kampaňou a s politikou, ktorá je postavená na slušnej argumentácii, nie na klamstvách, nenávisti a neustálom vymedzovaní sa voči EÚ a kopaniu do našich zahraničných partnerov. Je to pre nás povzbudenie do ďalšej práce," dodal Šimečka.Zákonodarcovia z Progresívneho Slovenska sú v rámci europarlamentu súčasťou frakcie Obnovme Európu. Šesť mandátov v rámci frakcie nie je podľa Šimečku zanedbateľných a verí, že poslanci z jeho hnutia budú dôležitým hlasom v rámci Európskeho parlamentu.„Jedna vec je jasná už teraz. Progresívne Slovensko je jednou z najsilnejších, ak nie najsilnejšia liberálna strana v Európskej únii . A to nie je málo. Som na to veľmi hrdý. Šesťčlenná delegácia už je pomerne silná. Pevne verím, že bude dostatočná väčšina na proeurópsku koalíciu, ktorá bude Európu vedieť posunúť vpred. A my toho chceme byť súčasťou,“ skonštatoval Šimečka.