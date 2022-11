Znovuzvolený primátor Ferenčák chce pokračovať v rozbehnutých projektoch a pripraviť aj ďalšie

2.11.2022 (Webnoviny.sk) - Znovuzvolený primátor Kežmarku Ján Ferenčák Hlas-SD ) chce aj v ďalšom volebnom období pokračovať v rozvoji mesta. Ako informoval médiá, sústrediť sa chce na dokončenie rozbehnutých projektov a pracovať na príprave ďalších v spolupráci s poslancami mestského zastupiteľstva. Ferenčáka si po tretíkrát za primátora zvolilo, čo predstavuje„Získať takmer 53 percent zo všetkých hlasov je pre mňa záväzkom, že máme pokračovať v tom, čo sme začali, a prinášať našim obyvateľom i naďalej tie najlepšie riešenia pre život, aby sa nám v Kežmarku lepšie žilo," uviedol. Podľa jeho slov je už teraz v meste pripravených množstvo projektov, či už vo forme štúdií, alebo čakajúcich na stavebné povolenia.„Limitom na realizáciu boli často finančné prostriedky, kde sme jednoducho nenašli v rámci európskych alebo štátnych zdrojov podporu. Mesto je nastavené tak, že v rámci investícií využívame predovšetkým externé zdroje a naše lokálne mestské používame len na dofinancovanie. V tomto trende by som rád pokračoval, či sa to už týka zveľadenia budov, kultúrnych pamiatok, infraštruktúry, alebo ďalších projektov, ktoré máme v pláne zrealizovať,“ naznačil pre médiá.Primátor priznal, že samospráva sa zároveň celý tento rok snaží. „Máme zazmluvnených dodávateľov energie, s ktorými komunikujeme. Zmluvy garantujúce cenu energií máme uzatvorené do konca budúceho roka,“ vysvetlil. Mesto Kežmarok sa však podľa jeho slov zároveň vydalo cestou„Chceme ju mať dostupnú z lokálnych zdrojov – v rámci tepelného hospodárstva je to využitie biomasy, drevnej štiepky, prípadne odpadu z kompostárne. Hovoríme aj o budúcom využití geotermálnej energie, ktorú chceme v prípade úspešnosti projektu čo najskôr pripojiť na našu sieť ako dodávateľa,“ dodal s tým, že sa pripravuje aj realizácia fotovoltaických panelov.