Zastavme korupciu upozornilo na viacero porušení volebného moratória, kandidátom hrozia mastné pokuty

Rekordér porušovania moratória

Za porušenie moratória hrozia pokuty

2.11.2022 (Webnoviny.sk) - Nadácia Zastavme korupciu zaregistrovala v súvislosti so spojenými krajskými a komunálnymi voľbami viac ako 50 porušení moratória na sociálnych sieťach.Ako ďalej nadácia uvádza v tlačovej správe, niektoré platené reklamy na sociálnych sieťach zrejme kandidáti len zabudli vypnúť.Našli sa však aj takí, ktorí v prvý deň moratória reklamu spustili. Nadácia preto podala podnet na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán Rekordérom v porušení moratória na sociálnych sieťach je podľa Zastavme korupciu Martin Makovník , ktorý kandidoval na poslanca v časti Martina Záturčie.Druhý deň moratória mal na sociálnych sieťach aktívnych až sedem propagovaných príspevkov. V ďalšom prípade v prvý deň moratória, teda 27.októbra, spustila reklamu politická strana Slovenský Patriot, ktorej predsedá europoslanec Miroslav Radačovský Bratislavskému županovi Jurajovi Drobovi , ktorý obhájil svoj post, sa zase v platenom príspevku počas moratória poďakovali organizátori festivalu Ekotopfilm SK.Nadácia upozorňuje, že podľa zákona o volebnej kampani sa porušenie moratória považuje za správny delikt, za ktorý hrozí kandidátom pokuta od 1 000 do 10-tisíc eur.„Výška pokuty sa podľa zákona odvíja od závažnosti a trvania protiprávneho stavu,” uviedol zástupca nadácie Martin Suchý. Zároveň poukázal na to, že zásah reklamy na sociálnych sieťach je rádovo v tisícoch osôb a niektoré z reklám boli spustené počas celého moratória.„V prípade, že komisia rozhodne o udelení pokuty kandidátom, rozhodnutie je právoplatné a nedá sa voči nemu odvolať," dodal Suchý.