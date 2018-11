Zo 126 cudzincov v Púchove nebol zatiaľ voliť ani jediný

Voliči čakajú na hlasovacie lístky vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018, 10. novembra 2018 v Púchove. Foto: TASR Radovan Stoklasa Voliči čakajú na hlasovacie lístky vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018, 10. novembra 2018 v Púchove. Foto: TASR Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Púchov 10. novembra (TASR) – Vo volebnom okrsku číslo osem v piatom volebnom obvode v Púchove nebol doteraz voliť ani jeden cudzinec. Nenapĺňajú sa tak predvolebné obavy niektorých kandidátov, že cudzinci môžu ovplyvniť voľby.Podľa členky okrskovej volebnej komisie Kataríny Roháčovej právo voliť má v ich okrsku asi 1000 voličov. Na zoznamoch je v okrsku zapísaných aj 615 ľudí bez trvalého pobytu a 126 cudzincov. „Voľby majú zatiaľ pokojný priebeh, nevyskytol sa žiadny problém, ktorý by bolo treba oznámiť,“ skonštatovala Roháčová.Komisia sa pripravila aj na prípadnú voľbu cudzincov. Jedna z jej členiek ovláda ruský, ukrajinský, anglický i francúzsky jazyk, v prípade potreby sa vedia dohovoriť aj so Srbmi, ktorých v Púchove pracuje niekoľko desiatok. Zatiaľ však jazykové znalosti potrebné neboli.Vo volebnom okrsku boli v sobotu aj pozorovatelia monitorujúci zákonnosť volieb, miestnosť neobišiel ani prednosta Okresného úradu v Považskej Bystrici Jozef Smatana.„Na základe medializovaných informácií a aj preto, že niekoľko členov mestskej volebnej komisie tesne pred voľbami z komisie odstúpilo, pristúpili sme ku zvýšenej kontrole tohto volebného okrsku. Či už sú to kontroly z okresného úradu, alebo policajné zložky, ktoré dohliadajú na zákonný priebeh volieb,“ priblížil Smatana s tým, že do uzavretia volebných miestností okrsok ešte raz či dvakrát skontrolujú.