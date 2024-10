Zo dňa na deň sa mu zmenil život. Pomôžme mladému Tomášovi vrátiť sa do školy

30.10.2024 (SITA.sk) -Tomáš má 16-rokov, no učí sa opäť postaviť na nohy. Život mal pred sebou, zo dňa na deň sa mu však otočil naruby, a to nielen jemu, ale aj jeho rodine."Bol 12. január a mama našla Tomáša ráno ležať v posteli a triasť sa s penou v ústach, bol prevezený do nemocnice s podozrením na epilepsiu," opisuje deň, ktorý v rodine všetko zmenil Tomášova sestra Nikol. "V škole bol veľmi šikovný a jeho sen bol vyštudovať Strednú školu elektrotechnickú - mechanik počítačových sietí, to sa mu nepodarilo nakoľko pre závažnú chorobu musel školu prerušiť."Epilepsia sa Tomášovi nepotvrdila, no zistilo sa, že bojuje s autoimunitnou encefalitídou, ktorú spustila chrípka typu A."Počas liečby sa oslabili cievy, preto musel byť zavedený pik do hlavnej cievy, z ktorého nakoniec dostal sepsu a liečba sa znova predĺžila a skomplikovala. Keďže sa Tomáš lieči aj na cukrovku typu 1, liečba bola a stále je veľmi náročná a komplikovaná," dodáva Nikol.Tomáš strávil v nemocnici dva mesiace. Prepustili ho s poruchou reči a každodennou únavou, slabosťou, rôznymi pozápalovými impulzami mozgu, tikmi, úzkosťou. Musí sa znova učiť slová, čítať, počítať, pomenovať veci, skladať vety.Mladý muž sa túži vrátiť do školy, čo teraz nie je možné. Jediná možnosť, ako mu pomôcť, sú rehabilitačné centrá, kúpele a špecialisti v zahraničí, ktorí sú finančne nároční.Mama Martina a sestra Nicol preto v náročnej situácii vytvorili pre Tomáša výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk . Bojujú, aby sa chlapec vrátil späť do života.Informačný servis