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Zo školských lavíc do top reštaurácií: METRO akadémia mení budúcnosť mladých kuchárov
Tagy: METRO akadémia PR
METRO akadémia otvára mladým kuchárom dvere do profesionálnej gastronómie. Precíznosť, tlak, tempo a dokonalá tímová spolupráca. Presne tak vyzerá realita profesionálnej gastronómie, ktorú ...
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3.6.2026 (SITA.sk) - METRO akadémia otvára mladým kuchárom dvere do profesionálnej gastronómie.
Precíznosť, tlak, tempo a dokonalá tímová spolupráca. Presne tak vyzerá realita profesionálnej gastronómie, ktorú študenti METRO akadémie zažívajú priamo v špičkových slovenských reštauráciách. Niektorí z nich sa dokonca dostali až do Madridu, kde pracovali pod vedením michelinského šéfkuchára.
METRO akadémia dlhodobo prepája talentovaných študentov odborných škôl a hotelových akadémií s profesionálnym gastronomickým prostredím. Projekt je postavený na kombinácii tímovej súťaže, mentoringu a reálnej praxe v profesionálnych kuchyniach.
Vstupnou bránou do programu je súťaž Kuchársky päťboj, v ktorej tímy študentov z odborných škôl súťažia v praktických disciplínach – od krájania zeleniny, filetovania rýb až po vykosťovanie mäsa. Súťaž preveruje technické zručnosti, rýchlosť, precíznosť aj schopnosť spolupracovať pod tlakom.
Aj počas tímovej súťaže Kuchársky päťboj majú školy možnosť identifikovať svojich najtalentovanejších a najmotivovanejších študentov, ktorých majú následne možnosť nominovať na trojmesačnú pracovnú stáž s certifikáciou v renomovaných slovenských reštauráciách.
Študenti sa počas stáží stávajú súčasťou reálnych kuchynských tímov a pracujú v štandardnom režime profesionálnej prevádzky. Učia sa zvládať tlak, organizáciu práce, komunikáciu v tíme aj vysoké nároky na kvalitu servisu.
"METRO akadémia nie je simulácia – je to reálna kuchyňa, reálny tlak a reálny servis," hovorí Daniel Tilinger, šéfkuchár reštaurácie ECK v Bratislave, spoluautor a mentor programu. Podľa neho sa študenti neučia len techniku, ale aj spôsob myslenia potrebný pre profesionálnu gastronómiu.
Počas aktuálne ukončeného kola študenti absolvovali stáže pod vedením skúsených mentorov a šéfkuchárov z renomovaných slovenských reštaurácií – Lukáša Heusera z reštaurácie Origin v Lučenci, Jozefa Brezu z Gašperovho Mlyna v Batizovciach, Romana Borovského z reštaurácie Semillon vo Vrábľoch, Igora Janigu z Poetree´s restaurant Hotela Permon a Daniela Mareka z Hotela Elizabeth v Trenčíne. Daniel Tilinger pôsobí v programe ako hlavný mentor, ktorý študentov odborne viedol naprieč celým projektom.
Zaujímavosťou aktuálneho kola je aj fakt, že medzi stážistami boli tri dievčatá, čo potvrdzuje rastúci záujem mladých žien o profesionálnu gastronómiu. Tá už dnes nie je výlučne mužským svetom a ženy sa čoraz výraznejšie presadzujú aj v špičkovej svetovej gastronómii.
Vyvrcholením programu bola záverečná skúška v reštaurácii Poetree´s hotela Permon, kde študenti pripravovali päťchodové degustačné menu pre pozvaných hostí. Na jedálnom lístku sa objavili jedlá, ktoré preverili nielen technické zručnosti študentov, ale aj ich kreativitu, organizáciu práce a tímovú spoluprácu pod časovým tlakom profesionálnej kuchyne.
Po veľmi pozitívnej skúsenosti s odbornou stážou v Madride, ktorú absolvovali dvaja absolventi programu pod vedením michelinského šéfkuchára, pokračuje METRO akadémia v rozvíjaní medzinárodného rozmeru projektu aj naďalej. Koncom mája odišli na zahraničnú odbornú stáž ďalší dvaja študenti, ktorí budú získavať skúsenosti vo vrcholovej gastronómii.
"Teší nás, že študenti zanechávajú doma i v zahraničí veľmi dobrý dojem nielen svojimi odbornými zručnosťami, ale aj pracovným nasadením a prístupom k práci. Aj preto chceme v rámci METRO akadémie lokálne a medzinárodné stáže ďalej rozvíjať a vytvárať ďalšie príležitosti pre mladých kuchárov zo Slovenska," hovorí Elena Tsenova, generálna riaditeľka METRO Slovakia.
METRO akadémia však nie je určená len študentom. Súčasťou projektu je dlhodobo aj vzdelávanie profesionálov z gastronómie. Kurzy a masterclassy sa zameriavajú na aktuálne gastronomické trendy, moderné techniky, sezónnosť či medzinárodnú kuchyňu.
METRO Slovakia sa už dlhodobo profiluje ako partner slovenskej gastronómie a prostredníctvom METRO akadémie prepája školy, profesionálnych kuchárov a reálnu gastronomickú prax. Projekt tak pomáha vychovávať novú generáciu talentovaných kuchárov a aktívne prispieva k tomu, aby slovenská gastronómia ďalej rástla a rozvíjala sa aj na medzinárodnej úrovni.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zo školských lavíc do top reštaurácií: METRO akadémia mení budúcnosť mladých kuchárov © SITA Všetky práva vyhradené.
Precíznosť, tlak, tempo a dokonalá tímová spolupráca. Presne tak vyzerá realita profesionálnej gastronómie, ktorú študenti METRO akadémie zažívajú priamo v špičkových slovenských reštauráciách. Niektorí z nich sa dokonca dostali až do Madridu, kde pracovali pod vedením michelinského šéfkuchára.
METRO akadémia dlhodobo prepája talentovaných študentov odborných škôl a hotelových akadémií s profesionálnym gastronomickým prostredím. Projekt je postavený na kombinácii tímovej súťaže, mentoringu a reálnej praxe v profesionálnych kuchyniach.
Vstupnou bránou do programu je súťaž Kuchársky päťboj, v ktorej tímy študentov z odborných škôl súťažia v praktických disciplínach – od krájania zeleniny, filetovania rýb až po vykosťovanie mäsa. Súťaž preveruje technické zručnosti, rýchlosť, precíznosť aj schopnosť spolupracovať pod tlakom.
Aj počas tímovej súťaže Kuchársky päťboj majú školy možnosť identifikovať svojich najtalentovanejších a najmotivovanejších študentov, ktorých majú následne možnosť nominovať na trojmesačnú pracovnú stáž s certifikáciou v renomovaných slovenských reštauráciách.
Študenti sa počas stáží stávajú súčasťou reálnych kuchynských tímov a pracujú v štandardnom režime profesionálnej prevádzky. Učia sa zvládať tlak, organizáciu práce, komunikáciu v tíme aj vysoké nároky na kvalitu servisu.
"METRO akadémia nie je simulácia – je to reálna kuchyňa, reálny tlak a reálny servis," hovorí Daniel Tilinger, šéfkuchár reštaurácie ECK v Bratislave, spoluautor a mentor programu. Podľa neho sa študenti neučia len techniku, ale aj spôsob myslenia potrebný pre profesionálnu gastronómiu.
Počas aktuálne ukončeného kola študenti absolvovali stáže pod vedením skúsených mentorov a šéfkuchárov z renomovaných slovenských reštaurácií – Lukáša Heusera z reštaurácie Origin v Lučenci, Jozefa Brezu z Gašperovho Mlyna v Batizovciach, Romana Borovského z reštaurácie Semillon vo Vrábľoch, Igora Janigu z Poetree´s restaurant Hotela Permon a Daniela Mareka z Hotela Elizabeth v Trenčíne. Daniel Tilinger pôsobí v programe ako hlavný mentor, ktorý študentov odborne viedol naprieč celým projektom.
Zaujímavosťou aktuálneho kola je aj fakt, že medzi stážistami boli tri dievčatá, čo potvrdzuje rastúci záujem mladých žien o profesionálnu gastronómiu. Tá už dnes nie je výlučne mužským svetom a ženy sa čoraz výraznejšie presadzujú aj v špičkovej svetovej gastronómii.
Vyvrcholením programu bola záverečná skúška v reštaurácii Poetree´s hotela Permon, kde študenti pripravovali päťchodové degustačné menu pre pozvaných hostí. Na jedálnom lístku sa objavili jedlá, ktoré preverili nielen technické zručnosti študentov, ale aj ich kreativitu, organizáciu práce a tímovú spoluprácu pod časovým tlakom profesionálnej kuchyne.
Po veľmi pozitívnej skúsenosti s odbornou stážou v Madride, ktorú absolvovali dvaja absolventi programu pod vedením michelinského šéfkuchára, pokračuje METRO akadémia v rozvíjaní medzinárodného rozmeru projektu aj naďalej. Koncom mája odišli na zahraničnú odbornú stáž ďalší dvaja študenti, ktorí budú získavať skúsenosti vo vrcholovej gastronómii.
"Teší nás, že študenti zanechávajú doma i v zahraničí veľmi dobrý dojem nielen svojimi odbornými zručnosťami, ale aj pracovným nasadením a prístupom k práci. Aj preto chceme v rámci METRO akadémie lokálne a medzinárodné stáže ďalej rozvíjať a vytvárať ďalšie príležitosti pre mladých kuchárov zo Slovenska," hovorí Elena Tsenova, generálna riaditeľka METRO Slovakia.
METRO akadémia však nie je určená len študentom. Súčasťou projektu je dlhodobo aj vzdelávanie profesionálov z gastronómie. Kurzy a masterclassy sa zameriavajú na aktuálne gastronomické trendy, moderné techniky, sezónnosť či medzinárodnú kuchyňu.
METRO Slovakia sa už dlhodobo profiluje ako partner slovenskej gastronómie a prostredníctvom METRO akadémie prepája školy, profesionálnych kuchárov a reálnu gastronomickú prax. Projekt tak pomáha vychovávať novú generáciu talentovaných kuchárov a aktívne prispieva k tomu, aby slovenská gastronómia ďalej rástla a rozvíjala sa aj na medzinárodnej úrovni.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Zo školských lavíc do top reštaurácií: METRO akadémia mení budúcnosť mladých kuchárov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: METRO akadémia PR
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