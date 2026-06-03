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03. júna 2026
Vláda schválila prorastový balík, podnikatelia aj zamestnávatelia jeho prínos pre ekonomiku spochybňujú
Tagy: Ministerka hospodárstva SR Podnikatelia Podnikateľské prostredie Premiér Slovenskej republiky Štátny rozpočet Transakčná daň Zamestnávatelia
Prorastový balík bude schvaľovaný v skrátenom legislatívnom konaní. Vláda v stredu schválila návrh zákona obsahujúci prorastové opatrenia na podporu
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3.6.2026 (SITA.sk) - Prorastový balík bude schvaľovaný v skrátenom legislatívnom konaní.
Vláda v stredu schválila návrh zákona obsahujúci prorastové opatrenia na podporu podnikateľského prostredia. Pripravovaný balík opatrení sa opiera o štyri hlavné piliere, a to energetiku, investície a inovácie, trh práce a znižovanie byrokracie. Prorastový balík bude schvaľovaný v skrátenom legislatívnom konaní.
Podnikatelia ako aj zamestnávatelia po utorkovom rokovaní tripartity však spochybnili prorastový efekt balíka. „Nula, čistá nula,“ odpovedal šéf Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka na otázku, akým percentom ekonomického rastu môže tento balík pomôcť.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková reagovala, že vláda už skôr deklarovala, že pôjde len o také úpravy, ktoré si môžu dovoliť, vzhľadom na dopady na štátny rozpočet. „Uvedomujeme si, že ten súbor opatrení nemá nejaký konkrétny vplyv na ekonomický rast. Všetky veci, ktoré sa týkajú štátneho rozpočtu, si nechávame na september,“ uviedla Saková. Podľa podnikateľov a zamestnávateľov je to dlhé odkladanie vecí, ktoré mali byť schválené už dávno a problémy Slovenska sa neriešia.
Sociálni partneri žiadajú zrušenie transakčnej dane, pomoc v rámci daňovo-odvodového zaťaženia, ako aj celkové zjednotenie daní pre podnikateľov. Pozitívne z tohto aktuálneho balíčka hodnotia len zníženie spotrebnej dane z elektriny pre časť priemyslu, ako aj zmeny v oblasti preventívnych zdravotných prehliadok.
Premiér Robert Fico po rokovaní vlády odmietol akúkoľvek kritiku k tomuto balíčku. „My nie sme fackovací panáci,“ odkázal sociálnym partnerom. Už od začiatku bolo podľa neho jasne povedané, že plánom prvého balíčka sú opatrenia nezaťažujúce štátny rozpočet. „Prosím o skľudnenie vášní,“ povedal Fico.
Schválený prvý balík prorastových opatrení pôjde podľa premiéra až na septembrovú parlamentnú schôdzu. Nevylúčil možné zmeny a úpravy tohto balíka, no doplnil, že na júnovú schôdzu nie. „Na júnovú schôdzu teraz nedávame nič,“ skonštatoval Fico. Opatrenia z prvého balíka ako aj z toho druhého, ktoré by už mali dopad na rozpočet, by sa tak mohli schvaľovať naraz.
Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila prorastový balík, podnikatelia aj zamestnávatelia jeho prínos pre ekonomiku spochybňujú © SITA Všetky práva vyhradené.
Vláda v stredu schválila návrh zákona obsahujúci prorastové opatrenia na podporu podnikateľského prostredia. Pripravovaný balík opatrení sa opiera o štyri hlavné piliere, a to energetiku, investície a inovácie, trh práce a znižovanie byrokracie. Prorastový balík bude schvaľovaný v skrátenom legislatívnom konaní.
Podnikatelia ako aj zamestnávatelia po utorkovom rokovaní tripartity však spochybnili prorastový efekt balíka. „Nula, čistá nula,“ odpovedal šéf Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka na otázku, akým percentom ekonomického rastu môže tento balík pomôcť.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková reagovala, že vláda už skôr deklarovala, že pôjde len o také úpravy, ktoré si môžu dovoliť, vzhľadom na dopady na štátny rozpočet. „Uvedomujeme si, že ten súbor opatrení nemá nejaký konkrétny vplyv na ekonomický rast. Všetky veci, ktoré sa týkajú štátneho rozpočtu, si nechávame na september,“ uviedla Saková. Podľa podnikateľov a zamestnávateľov je to dlhé odkladanie vecí, ktoré mali byť schválené už dávno a problémy Slovenska sa neriešia.
Sociálni partneri žiadajú zrušenie transakčnej dane, pomoc v rámci daňovo-odvodového zaťaženia, ako aj celkové zjednotenie daní pre podnikateľov. Pozitívne z tohto aktuálneho balíčka hodnotia len zníženie spotrebnej dane z elektriny pre časť priemyslu, ako aj zmeny v oblasti preventívnych zdravotných prehliadok.
Fico: Nie sme fackovací panáci
Premiér Robert Fico po rokovaní vlády odmietol akúkoľvek kritiku k tomuto balíčku. „My nie sme fackovací panáci,“ odkázal sociálnym partnerom. Už od začiatku bolo podľa neho jasne povedané, že plánom prvého balíčka sú opatrenia nezaťažujúce štátny rozpočet. „Prosím o skľudnenie vášní,“ povedal Fico.
Schválený prvý balík prorastových opatrení pôjde podľa premiéra až na septembrovú parlamentnú schôdzu. Nevylúčil možné zmeny a úpravy tohto balíka, no doplnil, že na júnovú schôdzu nie. „Na júnovú schôdzu teraz nedávame nič,“ skonštatoval Fico. Opatrenia z prvého balíka ako aj z toho druhého, ktoré by už mali dopad na rozpočet, by sa tak mohli schvaľovať naraz.
Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila prorastový balík, podnikatelia aj zamestnávatelia jeho prínos pre ekonomiku spochybňujú © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ministerka hospodárstva SR Podnikatelia Podnikateľské prostredie Premiér Slovenskej republiky Štátny rozpočet Transakčná daň Zamestnávatelia
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