Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty, tvrdí odborník

Ako na bojisku

Dezinformácie a hoaxy

4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Zo slovenského parlamentu sa stáva miesto vulgárnosti a vzájomnej neúcty. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Dodal, že ak to pôjde takto ďalej, poslanci stratia aj posledný náznak úcty k verejnej funkcii.Politológ Gabriel Eštok z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach je toho názoru, že Národná rada SR sa stala bojiskom dvoch navzájom sa nenávidiacich svetov, pričom spomenul osobnú nenávisť vládnych a opozičných politikov.„Je neskutočné, ako sa niektorí poslanci dokážu znížiť na úroveň štamgastov štvrtej cenovej. Lenže so stratou úcty k držiteľom verejných funkcií sa vytráca aj úcta a rešpekt k verejným inštitúciám. A to je voda na mlyn politických extrémistov,“ konštatoval Štefančík.Eštok zdôraznil, že do zasadnutí parlamentu už naplno presiakli aj hoaxy. Niektorí poslanci si podľa jeho slov na šírení klamlivých informácií postavili celú politickú agendu a politickú budúcnosť.„Fungovanie v parlamente bolo ovplyvnené vzájomnými animozitami a konfliktmi najvyšších predstaviteľov koaličných strán. Vnútrostranícka kríza v strane Za ľudí mala presah aj na procesy v koalícii. Vládna koalícia prišla o niekoľkých poslancov,“ priblížil politológ.Domnieva sa však, že výraznejší vplyv na koaličnú matematiku v parlamente to nemalo, keďže stabilná, respektíve aspoň vzájomne koordinovaná sa zdá byť koalícia v najdôležitejších hlasovaniach. Eštok ako príklady spomenul časté odvolávanie členov vlády či schvaľovanie štátneho rozpočtu „V týchto zásadných hlasovaniach môžeme vidieť skutočnú ochotu vládnych strán udržať aktuálnu vládnu koalíciu celé vládne obdobie,“ dodal.