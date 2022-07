Zo státisícov občanov robíme ľudí druhej kategórie a odopierame im rešpekt a ľudské práva, uviedol na Dúhovom Pride Šimečka

aktualizované 23. júla 16:39



Obťažovanie a fyzické násilie

Obrovský dlh voči komunite

Dúha je nádej

23.7.2022 (Webnoviny.sk) -Zo státisícov občanov robíme ľudí druhej kategórie a odopierame im rešpekt a ľudské práva, tvrdí predseda strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka V uznaní párov rovnakého pohlavia, ochrane detí z dúhových rodín a v zabezpečení dôstojnej tranzície podľa jeho názoru nepochopiteľne prehrávame.Uviedol to počas sobotňajšieho bratislavského Dúhového Pride-u, na ktorom sa zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí. Dúhový Pride sa koná po dvoch rokoch, keďže po minulé roky prebiehal online alebo inou formou pre pandémiu koronavírusu.„Štyridsať percent LGBTI ľudí za posledný rok zažilo pre svoju identitu obťažovanie, mnohí aj fyzické násilie. Iba 26 percent z nich sa ku svojej identite hlási otvorene. Toto pretrvávajúce dusno už vyhnalo zo Slovenska tisíce ľudí. Ďalší nad odchodom uvažujú. To je strata, ktorú si nemôžeme dovoliť. Nemusí to tak ale byť večne. Ako podpredseda Európskeho parlamentu vidím, že sa to dá inak. Aj v kresťanských krajinách, aj v našom kultúrnom priestore," uviedol Šimečka s tým, že ako príklad spomenul prípad Rakúsko.Ku katolíckej cirkvi sa tam hlási viac ľudí, ako na Slovensku. Napriek tomu tam platia spoločné adopcie či manželstvá pre všetkých. Podľa jeho slov nás všetkých spája túžba po rovnosti, rešpekte, po možnosti otvorene si prejaviť lásku a záväzok, byť sami sebou.K danej otázke sa vyjadrili aj ďalší politici na sociálnej sieti. „Verím, že časom prídeme k obdobiu, kedy tieto pochody nebudú vyvolávať žiaden ,povyk‘. Zhromažďovanie je v občianskej spoločnosti štandardným právom a všade na západ od nás sú vo väčších mestách Pride pochody už bežnou súčasťou života. Nevyvolávajú vášne, politici pri nich na nikoho neútočia a nerozoštvávajú spoločnosť. Jednoducho vedia, že namiesto útočenia na niekoho je zmysluplnejšie urobiť niečo pozitívne a prínosné," podčiarkol minister školstva Branislav Gröhling (SaS).Na Dúhovom Pride sa zúčastnila aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (klub SaS), ktorá spomenula, že Slovensko je voči komunite LGBTI+ nespravodlivé. Prisľúbila však, že urobí čo je v jej silách, aby sa pristúpilo k zmenám, ktoré život ľudí danej komunity uľahčia.„Som ministerka spravodlivosti. Voči týmto ľuďom sa správame nespravodlivo, takže kto iný mal prísť a vystúpiť? Ja si myslím, že je to prirodzené. A povedala som to, čo každý, kto si ctí ľudské práva, veľmi dobre vie, že máme obrovský dlh voči komunite LGBTI. Je to menšina, ktorú väčšina musí v plnosti uznať a dať jej všetky práva, ktoré jej patria, a to sa, bohužiaľ, nestalo," informoval o stanovisku ministerky Peter Bubla z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti.„Po dvoch rokoch v Bratislave sa opäť koná Dúhový Pride. Navrhovatelia takzvaného dúhového zákona dnes nemusia byť na pozore, veď koalícia doteraz nebola schopná zvoliť nástupcu alebo nástupkyňu Márie Patakyovej , a tak na budovu úradu ombudsmana nemá kto vyvesiť dúhovú vlajku. Dúha je nádej, a pride je jej prejavom. Prejavom nádeje, že ľudské práva ani na Slovensku nebudeme merať dvojakým metrom," vyjadril sa v reakcii na Pride predseda platformy Most-Híd strany Aliancia Konrád Rigó