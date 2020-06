Zo SZĽH odchádza bývalý prezident a šéf marketingu Martin Kohút, chce sa z hokeja úplne stiahnuť

Dopady koronakrízy

Náročná situácia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.6.2020 - Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) stráca ďalší dôležitý kamienok z mozaiky zmien, ktoré začal uskutočňovať pred štyrmi rokmi. Po generálnom sekretárovi Miroslavovi Valíčkovi odchádza zo štruktúr zväzu aj jeho bývalý prezident a šéf marketingu Martin Kohút. Potvrdil to v rozhovore pre portál hokejovysvet.sk.Kohút ešte zostáva vo výkonnom výbore SZĽH, ale priznáva, že sa chce z hokeja úplne stiahnuť. A to aj napriek rečiam niektorých ľudí, že zväz riadi z pozadia práve on a nie súčasný prezident Miroslav Šatan."Nepodieľam sa už na operatívnom riadení zväzu. Ten pokračuje v tom, čo som nastolil ešte ako prezident a ťaží z výsledkov. Po odchode Jančeka som prevzal pozíciu v marketingu, aby sa zachovala kontinuita toho, čo sme nastavili. Po revolúcii, keď som nastúpil ako nový prezident zväzu, bolo treba zväz finančne stabilizovať a predovšetkým zmeniť myslenie ľudí, čo vôbec nebolo jednoduché. Myslím si, že spoločnými silami sa nám to podarilo a nadišiel čas môjho odchodu. Ja som predovšetkým biznismen a tomu sa chcem venovať. Pomohol som hokeju, a tak môžem ísť. Keby som to tak všetko chcel riadiť, ako sa hovorí, asi by som neodchádzal," skonštatoval Kohút.SZĽH momentálne čelí veľkému tlaku klubov, ale aj laickej verejnosti. Kluby v čase prvých ekonomických dopadov koronakrízy požadujú rýchlejšie prerozdelenie zisku z "domácich" majstrovstiev sveta v roku 2019 a celkovo zvýšenie finančnej podpory zo strany zväzu. Témou dňa je aj údajne predražený nákup hokejok pre mládežníkov."Predtým bol problém, že nie sú hokejky, teraz je zase problém, keď sú. Podľa mňa bolo obstarávanie v poriadku. Pani Kosová sa zaručila, že ak nie, tak vyvodí osobnú zodpovednosť. Prešetruje sa to, počkajme na výsledok a potom kričme," poznamenal Kohút.Viceprezident SOŠV pre infraštruktúru a investície verí, že prezident SZĽH Šatan ustojí náročnú situáciu v slovenskom hokeji. "Myslím si, že je to správny človek na správnom mieste. Som presvedčený, že to zvládne, treba mu dôverovať. Na ňom teraz bude, aby prevzal zodpovednosť za zmenu, ktorú sme nastavili. Dôležité bude, aby dokázal zmeniť myslenie v kluboch a aby nezostal znechutený tak, že odíde," povedal Kohút.Podnikateľ z Michaloviec mal v minulosti nie dobré vzťahy s bývalým reprezentačným trénerom a aj skvelým útočníkom Zdenom Cígerom. Teraz tvrdí, že si spolu sadli a všetky resty z minulosti urovnali."Som rád, že som sa zmieril aj so Zdenom Cígerom. Viete, že naše vzťahy boli napäté. Sadli sme si spolu, vyrozprávali si veci a máme ďalej korektné vzťahy. To ma teší. Takže s pokojným svedomím môžem skutočne odísť," dodal Kohút pre hokejovysvet.sk.