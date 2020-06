Čakanie na zápas sa pre Newcastle United čoskoro končí, chýbať by nemal ani Martin Dúbravka

Cíti sa fit

Mimoriadne potrebný

17.6.2020 (Webnoviny.sk) - Už o štyri dni sa skončí vyše 100-dňové obdobie čakania na súťažný zápas pre futbalistov Newcastlu United . "The Magpies" privítajú na domácom trávniku v 30. kole Premier League hráčov Sheffieldu United a v bránke domáceho tímu by nemal chýbať Martin Dúbravka Súčasná slovenská reprezentačná jednotka sa zranila v poslednom marcovom súboji pred núteným prerušením súťaže. Newcastle vtedy vyhral v Southamptone 1:0 a Dúbravka napriek problémom s väzom v kolene po kolízii v druhom polčase zápas dochytal s vizitkou čistého konta.Potom sa objavila informácia, že bude musieť aspoň mesiac pauzovať. Prišla však pandémia koronavírusu a viac než trojmesačná prestávka v anglickom futbale spôsobila, že 31-ročný rodák zo Žiliny sa dal do poriadku. Znamená to, že jeho náhradník Karl Darlow zrejme opäť nedostane šancu. Informácie priniesol denník Chronicle na svojom webe."Som už stopercentne fit, cítim sa dobre. Spočiatku som si nebol istý, či moje koleno bude v poriadku. Robil som rôzne pohyby a prvý týždeň tréningu bol zvláštny. Po troch týždňoch je to už dobré, ani nemám dôvod o tom premýšľať," uviedol Martin Dúbravka pre klubovú televíziu.Dúbravka od svojho debutu v Premier League vo februári 2018 nevynechal v najvyššej anglickej súťaži ani minútu. Jeho agent nedávno vyhlásil, že napriek záujmu aj z veľkoklubov Bayernu Mníchov či Juventusu Turín chce zostať tvárou Newcastlu United aj po avizovanom príchode nových majiteľov zo Saudskej Arábie.Bývalý anglický reprezentačný brankár Paul Robinson na adresu Dúbravku pochvalne skonštatoval, že je mimoriadne potrebný pre tím NUFC."Je to jedna z najlepších akvizícií tohto klubu za dlhšie obdobie, jednoznačne hráč sezóny v tíme. Najprv bol v Newcastli iba na hosťovaní, ale neskôr ho podpísali ako svojho hráča a vyplatilo sa to. V Anglicku máme brankársku extratriedu Alissona, Edersona a De Geu. Tesne pod nimi je už Dúbravka," povedal Robinson.