Zo zadymeného tunela Branisko museli evakuovať desiatky turistov

Levoča 9. augusta (TASR) - Hasiči momentálne zasahujú v tuneli Branisko, kde došlo k zadymeniu poschodového autobusu s 92 prevažne po maďarsky hovoriacimi zahraničnými cestujúcimi. Informovala o tom Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) s tým, že po vjazde autobusu do tunela sa začalo dymiť z motorovej časti vozidla.uviedla Farkasová a dodala, že pri udalosti sa zranil jeden človek, ktorý utrpel šok.Cestujúcich pomocou dvoch evakuačných autobusov HaZZ odvezú do cieľa ich cesty, do obce Brzotín v okrese Rožňava. Pri udalosti zasahovalo takmer 20 hasičov z Beharoviec, Levoče, Prešova a Košíc.