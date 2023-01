Zo zlyhania vlády obviňuje občanov, kritizuje Pellegrini Hegerove vyjadrenia o vysokých zálohových platbách

Heger by mal prestať fantazírovať

14.1.2023 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová by mala reálne zvážiť, či Eduarda Hegera (OĽaNO) ešte niekedy poverí zostavením alebo vedením vlády. Uviedla to strana Hlas - sociálna demokracia v tlačovej správe."Odvolaný predseda vlády dnes vo verejnoprávnom rozhlase celému Slovensku oznámil, že za vysoké zálohové platby za energie si môžu sami podnikatelia a samosprávy. Nepovedali totiž vláde, že nechcú platiť tak veľa, a je to teda celé ich chyba,“ skonštatoval predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini a dodal, že Eduard Heger by mal okamžite prestať fantazírovať o akejkoľvek svojej novej vláde a navždy zmiznúť z verejného priestoru.Kvetnaté reči odvolaného premiéra o "spolupráci demokratov" dostali v sobotu podľa Hlasu-SD svoj pravý zmysel, a to, že jediným dôvodom súčasných politických krokov Eduarda Hegera je udržať sa pri moci za každú cenu.„Bez štipky pokory obviňuje z fatálneho zlyhania vlády svojich vlastných občanov a sám seba považuje za akéhosi mesiáša. Nie, pán Heger, problémom Slovenska nie sú jeho občania, ale táto nadutá a neschopná vládna koalícia na čele s vami a Igorom Matovičom,“ uzavrel Pellegrini s tým, že toto je tá vec, ktorú by mali ľudia jasne odkázať už o týždeň v referende.Vláda SR by mala v pondelok schváliť nové nariadenie, vďaka ktorému dostanú podnikatelia a inštitúcie nové zálohové predpisy, ktoré budú odrážať zastropované ceny energií. Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko dočasne poverený premiér Eduard Heger. Ako dodal, začiatkom tohto týždňa prišli podnikatelia s novou požiadavkou v súvislosti s vysokými zálohovými faktúrami.„Nová požiadavka od podnikateľov prišla začiatkom týždňa a o týždeň bude vyriešená. Nič nám nebránilo, aby sme tieto požiadavky splnili na jeseň. Jediný dôvod, prečo sme to neurobili, je, že sme požiadavky zo strany podnikateľov nedostali,“ uviedol Heger.