Zo zrúteného mosta v Janove sa ozýva vŕzganie, ľuďom zakázali vstup

Na snímke obyvatelia bytov z domov, ktorých museli po zrútení sa časti diaľničného mosta Morandi evakupovať, čakajú na možnosť, kedy si budú môcť vziať osobné vesi z bytov v Janove 15. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 20. augusta (TASR) - Talianske úrady sa v pondelok rozhodli dočasne odoprieť prístup do svojich domov občanom evakuovaným z okolia zrúteného diaľničného mosta v Janove. Podľa hovorcu talianskych hasičov Lucu Cariho ide oktorého dôvodom je vŕzganie ozývajúce sa zo zrúteného mosta." povedal Cari, ktorého citovala agentúra DPA. Ľudia, ktorých evakuovali z panelákov pod mostom, si tak už teraz nemôžu chodiť pre svoje veci.Talianska agentúra ANSA informovala, že úrady vylúčili možnosť, že by vŕzganie mohol spôsobovať vietor, a jeho príčinu preverujú. Škrípajúce zvuky podľa hasičov vychádzajú z východnej časti zrúteného betónového mosta. Hasiči na tomto úseku prerušili odpratávacie práce, s ktorými však pokračujú v iných častiach okolia mosta.Časť diaľničného mosta Ponte Morandi v Janove sa v utorok 14. augusta krátko predpoludním zrútila počas prudkej búrky, pričom zo 45-metrovej výšky spadlo aj viac než 30 osobných i nákladných vozidiel.Oficiálny počet obetí stanovili talianske úrady v nedeľu na 43 mŕtvych. Medzi poslednými menami pridanými na zoznam obetí bola trojčlenná taliansko-jamajská rodina vrátane deväťročného dievčatka. Ťažko poškodený vrak ich vozidla objavili v troskách mosta v noci na sobotu. Príčina nešťastia je predmetom vyšetrovania.Talianska vláda v piatok oficiálne spustila proces odobratia licencie diaľničnej spoločnosti Autostrade per l'Italia, ktorej pripisuje zodpovednosť za nešťastie. Podľa premiéra Giuseppeho Conteho táto spoločnosť nesie zodpovednosť za celú tragédiu a nemôže sa z nej vykúpiť ani prísľubom znovuvybudovania janovského diaľničného mosta. Samotná spoločnosť akékoľvek zanedbanie v prípade odmieta.