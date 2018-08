Nové clá voči Číne zasiahnu podľa firiem Američanov od kolísky po hrob

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 20. augusta (TASR) - Americké clá na čínske produkty v hodnote 200 miliárd USD (175,58 miliardy eur), ktoré chce zaviesť americký prezident Donald Trump, prinútia Američanov platiť viac za tovary, ktoré ich sprevádzajú od kolísky až po hrob, varovala Americká obchodná komora.Na rozdiel od predchádzajúcich ciel, ktoré sa sústreďovali najmä na čínske priemyselné produkty, tentoraz už clá očakávané koncom septembra vo výške 25 % zasiahnu bežný spotrebiteľský tovar. Zoznam výrobkov v plánovanej hodnote 200 miliárd USD zahrnuje napríklad čínske morské produkty, nábytok a osvetľovacie zariadenia, chemické výrobky, plasty, bicykle, autosedačky a hojdačky pre najmenšie deti či rakvy.uviedla Americká obchodná komora v správe pre vypočutie v súvislosti s novým kolom dovozných ciel. Vypočutie sa začína v pondelok vo Washingtone a potrvá šesť dní.V rámci viac než 1400 písomných reakcií na plány americkej vlády, ktoré boli predložené Úradu amerického obchodného splnomocnenca, väčšina firiem poukazuje na to, že clá povedú k zvýšeniu nákladov na celú paletu výrobkov od halloweenskych kostýmov a vianočných ozdôb cez výrobky pre deti až po produkty potrebné v jadrovej energetike. Iba malé percento podnikov ďalšie clá víta a žiada, aby boli rozšírené aj na ostatné výrobky.Firma Graco Children's Products varovala, že napríklad zvýšené clá na detské sedačky či hojdačky môžu nútiť chudobnejších Američanov začať nakupovať výrobky z druhej ruky, čo ohrozí zdravie detí.Dôsledky pocítia aj rodiny, ktoré sa zasa s blízkym príbuzným lúčia. Firma Centennial Casket z Texasu varovala, že je do veľkej miery závislá od dovozu rakiev z Číny. Ako vedenie firmy uviedlo,Škôd sa obáva aj asociácia internetových spoločností, pretože clá zasiahnu aj produkty, ktoré vplývajú na fungovanie internetových firiem.Podľa komory Trumpovej administratíve chýbaa" riešenia problému krádeže duševného vlastníctva a iných škodlivých obchodných praktík, z čoho Trump Peking obviňuje. Zároveň vyzvala vládu na začatie "serióznej diskusie" s Pekingom.Koncom augusta by mali vo Washingtone rokovať o obchodnom spore zástupcovia čínskeho ministerstva obchodu so zástupcami amerického ministerstva financií. Zatiaľ však nie je isté, či tieto rozhovory budú mať aj reálny vplyv na zlepšenie vzťahov medzi USA a Pekingom.