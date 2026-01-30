Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 30.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ema
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Auto moto

29. januára 2026

Zobrať si leasing alebo úver na auto? Čo sa viac oplatí?



Neviete, či si nové auto financovať leasingom alebo úverom? Porovnali sme výhody a nevýhody oboch možností, aby ste sa rozhodli správne.



Zdieľať
Zobrať si leasing alebo úver na auto? Čo sa viac oplatí?

Kúpa auta je vždy veľkou investíciou a len málokto dnes zaplatí celé vozidlo v hotovosti. Väčšina ľudí preto rieši financovanie – najčastejšie formou leasingu alebo bankového úveru. Oba spôsoby majú svoje výhody aj nevýhody a voľba závisí najmä od toho, aké sú vaše priority.

Leasing je jednoduchý a rýchly spôsob na financovanie auta. Mesačné splátky bývajú spravidla nižšie a proces schvaľovania menej prísny než pri úvere. Často je možné zahrnúť aj servis či poistenie priamo do splátok. Nevýhodou však je, že auto až do úplného splatenia patrí leasingovej spoločnosti a v prípade predčasného ukončenia zmluvy sa môžete stretnúť s vysokými poplatkami.

Okrem toho je povinné havarijné poistenie, ktoré zvyšuje celkové náklady. Na druhej strane, pri úvere sa auto stáva vaším majetkom od prvého dňa, hoci banka naň zapisuje záložné právo. To vám dáva väčšiu flexibilitu – pri predaji auta nie ste viazaní leasingovou spoločnosťou a možnosti splácania bývajú rôznorodejšie.

Nevýhodou je prísnejšie posudzovanie bonity, zložitejší proces schvaľovania a pri slabšej kreditnej histórii aj vyšší úrok. Leasing je preto výhodný najmä pre firmy alebo pre ľudí, ktorí chcú auto pravidelne obmieňať, zatiaľ čo úver ocenia tí, ktorí chcú auto vlastniť od začiatku a nemajú problém s náročnejším vybavovaním. Jedno univerzálne riešenie neexistuje – záleží na tom, čo je pre vás dôležitejšie: nižšie mesačné splátky alebo okamžité vlastníctvo.

Pred samotnou kúpou alebo financovaním však odporúčame dôkladné overenie auta. Skontrolujte technický stav, históriu najazdených kilometrov, pôvod vozidla aj prípadné záznamy o poistných udalostiach. Kvalitné preverenie vám pomôže vyhnúť sa nepríjemným prekvapeniam a zaručí, že investujete do spoľahlivého auta, ktoré naozaj zodpovedá deklarovanej hodnote.


Ak uvažujete o dovoze auta zo zahraničia, na VyberSiAuto.sk vám poradíme aj s financovaním – leasingom alebo úverom.


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Goralská národnostná menšina oslávila prvé výročie uznania, z 29. januára chce spraviť Deň Goralov Slovenska

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 