Piatok 30.1.2026
29. januára 2026
Zobrať si leasing alebo úver na auto? Čo sa viac oplatí?
Neviete, či si nové auto financovať leasingom alebo úverom? Porovnali sme výhody a nevýhody oboch možností, aby ste sa rozhodli správne.
Kúpa auta je vždy veľkou investíciou a len málokto dnes zaplatí celé vozidlo v hotovosti. Väčšina ľudí preto rieši financovanie – najčastejšie formou leasingu alebo bankového úveru. Oba spôsoby majú svoje výhody aj nevýhody a voľba závisí najmä od toho, aké sú vaše priority.
Leasing je jednoduchý a rýchly spôsob na financovanie auta. Mesačné splátky bývajú spravidla nižšie a proces schvaľovania menej prísny než pri úvere. Často je možné zahrnúť aj servis či poistenie priamo do splátok. Nevýhodou však je, že auto až do úplného splatenia patrí leasingovej spoločnosti a v prípade predčasného ukončenia zmluvy sa môžete stretnúť s vysokými poplatkami.
Okrem toho je povinné havarijné poistenie, ktoré zvyšuje celkové náklady. Na druhej strane, pri úvere sa auto stáva vaším majetkom od prvého dňa, hoci banka naň zapisuje záložné právo. To vám dáva väčšiu flexibilitu – pri predaji auta nie ste viazaní leasingovou spoločnosťou a možnosti splácania bývajú rôznorodejšie.
Nevýhodou je prísnejšie posudzovanie bonity, zložitejší proces schvaľovania a pri slabšej kreditnej histórii aj vyšší úrok. Leasing je preto výhodný najmä pre firmy alebo pre ľudí, ktorí chcú auto pravidelne obmieňať, zatiaľ čo úver ocenia tí, ktorí chcú auto vlastniť od začiatku a nemajú problém s náročnejším vybavovaním. Jedno univerzálne riešenie neexistuje – záleží na tom, čo je pre vás dôležitejšie: nižšie mesačné splátky alebo okamžité vlastníctvo.
Pred samotnou kúpou alebo financovaním však odporúčame dôkladné overenie auta. Skontrolujte technický stav, históriu najazdených kilometrov, pôvod vozidla aj prípadné záznamy o poistných udalostiach. Kvalitné preverenie vám pomôže vyhnúť sa nepríjemným prekvapeniam a zaručí, že investujete do spoľahlivého auta, ktoré naozaj zodpovedá deklarovanej hodnote.
Ak uvažujete o dovoze auta zo zahraničia, na VyberSiAuto.sk vám poradíme aj s financovaním – leasingom alebo úverom.
