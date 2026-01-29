Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 29.1.2026
 Meniny má Gašpar
 24hod.sk    Z domova

29. januára 2026

Goralská národnostná menšina oslávila prvé výročie uznania, z 29. januára chce spraviť Deň Goralov Slovenska


Tagy: Gorali Národnostná menšina

Zástupcovia reprezentujúci goralskú komunitu na Slovensku sa vo štvrtok stretli v Červenom Kláštore pri príležitosti prvého výročia uznania štatútu národnostnej menšiny Goralov na Slovensku. Práve v ...



06 676x474 29.1.2026 (SITA.sk) - Zástupcovia reprezentujúci goralskú komunitu na Slovensku sa vo štvrtok stretli v Červenom Kláštore pri príležitosti prvého výročia uznania štatútu národnostnej menšiny Goralov na Slovensku. Práve v priestoroch kláštora sa presne pred rokom Vláda SR uzniesla na uznaní a podpore tejto komunity.

Vznikli základné organizačné štruktúry


Podľa Atlasu Goralov Slovenska žije na Slovensku 57-tisíc Goralov. Už stáročia obývajú viac ako 60 obcí na Orave, Spiši, Kysuciach a Liptove, ako aj viaceré enklávy na juhu krajiny. Napriek tomu bolo budovanie inštitúcií tejto komunity začaté až minulý rok, po jej formálnom uznaní zo strany štátu.

V roku 2025 sme vytvorili základné organizačné štruktúry Spolku Goralov Slovenska, ktorý má reprezentovať záujmy našej komunity v regiónoch, ale aj v Bratislave. Zároveň sme dosiahli zastúpenie v Rade vlády SR pre národnostné menšiny. V roku 2026 chceme pokračovať v aktivitách v oblasti kultúry, školstva a posilňovania používania goralských dialektov,“ uviedol starosta obce Kolačkov Pavol Zamiška.

Predstavili hlavné priority


Lídri goralskej komunity predstavili aj svoje hlavné priority na rok 2026. Medzi kľúčové ciele patrí zabezpečenie podpory pre goralské organizácie z Fondu na podporu menšinových kultúr, spustenie pilotných projektov v oblasti školstva a príprava goralskej relácie v rámci verejnoprávnych médií. Chcú tiež, aby sa 29. január stal Dňom Goralov Slovenska, počas ktorého si každoročne pripomenú bohatú kultúru a históriu komunity.

Goralská kultúra je neodmysliteľnou súčasťou nášho spoločného kultúrneho dedičstva Slovenska, a preto je jej ochrana a posilnenie záujmom celej spoločnosti. Rok 2025 bol pre Goralov veľmi úspešný a v tomto pracovnom tempe chceme pokračovať aj v roku 2026,“ hovorí starosta obce Oravská Polhora Michal Strnál.

Ako dodal, na Orave rozbiehajú veľký projekt zameraný na neformálne vzdelávanie, odbornú tematickú konferenciu a verejnosti predstavia aj prvý goralský muzikál.


Zdroj: SITA.sk - Goralská národnostná menšina oslávila prvé výročie uznania, z 29. januára chce spraviť Deň Goralov Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Gorali Národnostná menšina
Arcibiskup Paul Gallagher navštívi Slovensko pri príležitosti 25. výročia Základnej zmluvy so Svätou stolicou
