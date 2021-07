Zodpovedné nakupovanie zaujíma stále viac Slovákov

„Kamarát zjedol neumyté jahody z obchodu a hneď mal alergickú reakciu.“ „Musím používať prírodnú kozmetiku, pretože mám citlivú pleť.“ Takýchto názorov a príbehov máme okolo seba plno a možno ste niečo podobné už počuli aj vy.

Konzumný spôsob života nariaďuje producentom dodávať stále viac a viac potravín. Kvôli tomu používajú hnojivá, všetko balia do plastov, zbierajú nezrelé plody a svoje plodiny sa snažia „chrániť“ pred škodcami pesticídmi. Kozmetický priemysel sa predbieha v tom, kto vyrobí krajší, účinnejší a voňavejší produkt - aj za tú cenu, že parfumy podráždia pokožku a že pleť sa stane závislá od rôznych chemických látkach. Práve preto sa aj Slováci čoraz viac zamýšľajú nad obsahom svojho nákupného košíka.

Pozitíva ekologického myslenia Slovákov

Pre seba a pre svoje rodiny chceme to najlepšie. Bio a organické potraviny a produkty už nie sú iba záležitosťou snobizmu, ale návratom k pestovaniu bez chémie. Vyhľadávame produkty v recyklovateľných obaloch, alebo úplne bez obalov. Rána na farmárskych trhoch sa stali príjemným spestrením víkendového brunchu. A pomaly smerujeme k tomu, že nám tričká nebudú šiť deti v Bangladéši, ale lokálni tvorcovia.

Máme radi, ak má niečo pridanú hodnotu. Napríklad k filozofii obchodov bez obalov patrí okrem ochrany prírody aj vytváranie komunity, v ktorej sa šíria ekologické myšlienky a zároveň sa tvoria priateľské putá. Preto organizujú filmové a hudobné festivaly, akcie zamerané na výmenu nenoseného oblečenia, predaje prebytkov ovocia a zeleniny z dvora a rôzne workshopy či prednášky. A preto sa do nich radi vraciame. Dokážu nás skvelo namotivovať na uvedomelejší život a to aj v čase, keď sme viac online.

Napríklad, zero waste obchod U Vážky na svojom Instagrame pravidelne prináša novinky zo sveta nulového odpadu, tipy, rady, recepty a rozhovory naživo so zaujímavými osobnosťami z bezodpadovej komunity. Aj vďaka sociálnym sieťam sa tak šíria myšlienky, ktoré možno dokážu zastaviť globálne otepľovanie a zachovať planétu aj pre ďalšie generácie ľudí.

Ako súvisí zero waste a správne skladovanie

Výhodou nakupovania v bezobalovom obchode nie je iba menšia uhlíková stopa vďaka tomu, že produkty nie sú v zbytočných obaloch. Ak sa snažíte chrániť prírodu, mali by ste poznať aj ďalšie princípy zero waste. Okrem odmietania vecí, ktoré v skutočnosti nepotrebujete a rýchlo sa stanú odpadom, k nim patrí aj preferovanie lokálnych produktov a záujem o to, z akej diaľky k nám tovary cestujú.

Zároveň platí - keď už nejaký produkt skončí v našom košíku a v našej špajze, mali by sme ho využiť na maximum. Záleží na správnom skladovaní - ublíži potravinám svetlo alebo vyššia teplota? Alebo sa k nim môže dostať rôzny hmyz?

Ale dôležité je i to, čo robíme so zvyškami potravín. V praxi to znamená variť radšej menej, rátať v jedálničku s využitím zvyškov od včera a varenie iba takých jedál, ktoré máme v rodine radi. Cviklové krupoto môže byť akokoľvek zdravé a uvarené z lokálnych zdrojov... Ak ho vaše deti nechcú jesť, pretože neznášajú krúpy, radšej kúpte ryžu, ktorú doma využijete do posledného zrnka.

Doprava zodpovedne a moderne?

Jednou z najväčších ekologických katastrof je množstvo emisií, ktoré každodenne vznikajú v doprave. K nákupom patrí aj nutnosť presúvať sa z miesta na miesto. A práve tu by sme mohli zasadiť posledný úder vlastnej pohodlnosti a odniesť si všetko vo vlastných rukách a nie v kufri auta. Nákup spojte so zábavou a namiesto klasického bicykla si, napríklad, zaobstarajte jednokolku. Naplníte približne jeden ruksak a dostanete sa aj na menej dostupné miesta rýchlejšie ako peši. Vďaka tomu vás nepohltí vlna konzumu a zároveň urobíte niečo pre svoje zdravie.