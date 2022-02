ZOH 2022 Peking: Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová získala zlatú medailu v super-G.

Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová získala na ZOH 2022 v Pekingu zlatú medailu v piatkovom super-G. O 22 stotín sekundy predstihla Rakúšanku Mirjam Puchnerovú, bronz si vybojovala ďalšia Švajčiarka Michelle Gisinová, ktorá zaostala 0,30 s. Slovenské reprezentantky Petra Hromcová (+6,60) a Rebeka Jančová (+6,67) obsadili 38. a 39. priečku. Nová olympijská víťazka v slalome Petra Vlhová neštartovala.



Gutová-Behramiová patrila ako úradujúca majsterka sveta v tejto disciplíne k topfavoritkám súťaže. Na trať "Skala" sa vydala s číslom 7, v hornej a predovšetkým prostrednej časti išla výborne. Držala si vhodnú líniu a na poslednom medzičase si vybudovala náskok až sedem desatín sekundy. V najspodnejšom úseku prišla o jeho časť, zostala však v zelených číslach a neprekonala ju už žiadna zo súperiek. Vo veku 30 rokov sa dočkala najcennejšej olympijskej medaily, ktorá jej v zbierke chýbala. Na konte mala bronz zo zjazdu v Soči 2014 aj obrovského slalomu na ZOH 2022. V kariére sa pýši aj dvoma titulmi svetovej šampiónky z minulého roka (bilancia na MS 2-3-3), veľkým glóbusom za prvenstvo v celkovom poradí Svetového pohára 2015/2016, tromi malými sezónnymi trofejami za super-G (2014, 2016, 2021) a 34 víťazstvami v pretekoch prestížneho seriálu. "Nemala som žiadnu stratégiu, snažila som sa len lyžovať. V minulosti som s tým mala problém, príliš som premýšľala, čo by sa dalo urobiť lepšie. Teraz iba lyžujem. V cieľových priestoroch som však bola nervózna, že bude niektorá zo súperiek rýchlejšia," citovala Švajčiarku agentúra DPA.

Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová počas super-G žien v stredisku v Jen-čchingu počas ZOH 2022 v Pekingu v piatok 11. februára 2022.

Foto: TASR/AP

Obhajkyňa senzačného zlata z Pjongčangu 2018 Ester Ledecká, ktorá už v Pekingu obhájila titul v paralelnom obrovskom slalome na snouborde, sa na trať vydala s číslom 2. S trojdňovým odstupom medzi súťažami v dvoch rôznych športoch to Češke na ďalšiu medailu nevydalo len tesne, keď na Gisinovú stratila trinásť stotín a obsadila piatu pozíciu. "Myslela som si, že to bola dobrá jazda, ale potom ma začali dievčatá predbiehať. Proste sú rýchle. Aj tak je to fantastické umiestnenie, mala som radosť z mojej jazdy, bavila som sa," povedala Ledecká pre portál idnes.cz.Rakúšanke Tamare Tipplerovej na štvrtej priečke chýbali na pódiové umiestnenie tri stotiny. Američanka Mikaela Shiffrinová opäť zažila pekinské sklamanie. Po vypadnutiach v prvom kole obrovského slalomu i slalomu začala v rýchlostnej disciplíne nádejne, no v prostrednej a spodnej pasáži nabrala manko, ktoré sa v cieli vyšplhalo na 0,79 s a stačilo na deviatu priečku: "Už som tu zažila veľa sklamania. Nebolo jednoduché zresetovať, nevedela som, či si trúfam na dnešnú výzvu. Ani som si nemyslela, že je veľká šanca zvíťaziť alebo získať hociktorú medailu. Je pre mňa veľká úľava, že som sa dostala do cieľa. Nešla som na istotu, ani nič podobné, no moje srdce zaplesalo, že som finišovala."

Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behramiová sa teší po zisku zlatej medaily na pódiu po super-G žien v stredisku v Jen-čchingu počas ZOH 2022 v Pekingu v piatok 11. februára 2022. Druhá skončila Rakúšanka Mirjam Puchnerová (vľavo) a tretia Švajčiarka Michelle Gisinová (vpravo).

Foto: TASR/AP



Hromcová po komplikáciách s pozitívnymi testami na koronavírus pred odchodom do Pekingu aj po prílete do čínskej metropoly stihla až účasť v superobrovskom slalome. O sedem stotiniek zdolala ďalšiu olympijskú debutantku Jančovú, ktorá si po nedokončení obrovského slalomu a slalomu pripísala prvý výsledok pod piatimi kruhmi.

ZOH 2022 v Pekingu - alpské lyžovanie



super-G - ženy:



1. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 1:13,51 min,

2. Mirjam Puchnerová (Rak.) +0,22 s,

3. Michelle Gisinová (Švaj.) +0,30,

4. Tamara Tipplerová (Rak.) +0,33,

5. Ester Ledecká (ČR) +0,43,

6. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +0,58,

7. Federica Brignoneová (Tal.) +0,66,

8. Cornelia Hütterová (Rak.) +0,68,

9. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,79,

10. Elena Curtoniová (Tal.) +0,83, ... 38. Petra HROMCOVÁ +6,60, 39. Rebeka JANČOVÁ (obe SR) +6,67