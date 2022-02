Slovenský hokejový tím prišiel pred olympiádou o svojho videoanalytika, bratskú pomoc poskytli Česi

Pozápasovú analýzu robí z domu

Lašákovi pomáha Havel

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.2.2022 (Webnoviny.sk) - Keďže videoanalytik slovenskej hokejovej prezentácie Igor Andrejkovič nemohol cestovať na ZOH 2022 do čínskeho Pekingu, tím SR musel v dejisku olympijského turnaja improvizovať.Ako informuje oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), Slovákom pomáha videoanalytik českého výberu.Andrejkovič do Pekingu nemohol cestovať, keďže pred odletom mal pozitívny test na koronavírus. Zostal teda doma."Igor Andrejkovič je s nami v pravidelnom kontakte a viaceré činnosti robí z domu. Na starosti má napríklad aj pozápasovú analýzu, ktorú spracuje a pošle trénerom,“ informoval tlačový atašé hokejovej časti slovenskej olympijskej výpravy Peter Jánošík.Keďže priamo v dejisku turnaja je počas duelov potrebná pomoc člena realizačného tímu mimo priestorov striedačky, táto úloha pripadla trénerovi brankárov Jánovi Lašákovi."Na olympijskom turnaji môžu tréneri požiadať o trénerskú výzvu. Skúseného Igora Andrejkoviča pri sledovaní zápasu za monitorom a komunikácii so striedačkou nahradil tréner brankárov Ján Lašák. Pomáha mu pri tom aj český videoanalytik Denis Havel. Ten pracuje pre českú reprezentáciu, avšak pri absencii Igora Andrejkoviča pomáha aj slovenskej," informuje olympic.sk.Slováci už majú za sebou premiérové vystúpenie na ZOH 2022, v základnej C-skupine vo štvrtok podľahli Fínom 2:6. Už v piatok tím SR nastúpi proti Švédom a v nedeľu ho čaká duel proti Lotyšom.