Streda 18.2.2026
Meniny má Jaromír
Denník - Správy
18. februára 2026
ZOH 2026 - biatlon - ženy - štafeta: Francúzky po 34 rokoch v štafete zlaté, Slovenky desiate
Ako druhé finišovali Švédky (+51,3 s) a na tretej pozícii klasifikovali Nórky (+1:07,6).
Zdieľať
Francúzske biatlonistky v zložení Camille Benedová, Lou Jeanmonnotová, Oceane Michelonová a Julia Simonová sa stali na zimných olympijských hrách 2026 víťazkami štafety na 4x6 km. Ako druhé finišovali Švédky (+51,3 s) a na tretej pozícii klasifikovali Nórky (+1:07,6). Slovenské kvarteto v zložení Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová a Mária Remeňová skončilo na 10. pozícii (+3:40,8).
Preteky výborne odštartovali Nemky, ale po absolvovaní trestného okruhu po štvrtej streľbe spadli až do druhej desiatky. Na čelných priečkach sa po polovici pretekov držali viaceré prekvapivé krajiny - Lotyšsko, Bulharsko alebo Belgicko. Potom prebrali iniciatívu Francúzky, líderky tejto disciplíny vo Svetovom pohári. Kombináciou kvalitnej streľby a behu si vytvorili výraznejší odstup od konkurencie, o zostávajúce pódiové priečky bojovalo Švédsko, Nórsko a Česko. Francúzska zostava si napokon s prehľadom postrážila čelnú pozíciu a po 34 rokoch získala ženské štafetové zlato na ZOH. Švédsko prišlo do cieľa druhé a Nórsko napokon tretie.
Za Slovensko rozbiehala štafetu Kapustová, po bežeckej stránke dokázala držať kontakt s najlepšími, ale hneď na prvej streleckej položke musela trikrát dobíjať a s takmer 40-sekundovým mankom na líderku odchádzala na trať na 18. priečke. Na druhej streľbe bola síce bezchybná, ale na odovzdávke mala stratu viac ako 70 sekúnd. „V prvom rade ma to veľmi mrzí. Bohužiaľ, trochu ma asi sklamal materiál. Prvé kolo som dosť zaostávala čo sa týka lyží a musela som dobiehať súperky. Nechala som tam veľa síl a potom sa to odzrkadlilo aj na prvej ležke, ktorá bola veľmi rozhádzaná. Myšlienky boli kadejaké, ale keď som sa trafila, tak som bola rada, že som to zvládla. Videla som veľkú medzeru, čiže v druhom kole som zo seba chcela vydať zo seba všetko, aby som to čo najviac dobehla. Na stojke to bolo všetko alebo nič, cítila som stabilitu a snažila som sa stratiť čo najmenej sekúnd. Bolo to celkom rýchle a presné. Je mi ľúto, že som nevedela mať taký sklz na lyžiach. Z mojej strany nie tak dobre podarený výkon, robila som, čo som mohla,“ vyjadrila sa Kapustová pre STVR.
Bátovská Fialková výrazne zlepšila slovenskú situáciu v pretekoch, najskôr len po jednom dobíjaní na streľbe znížila manko na najlepšie biatlonistky a potom dokonca po bezchybnej položke odchádzala zo strelnice na desiatej pozícii. „Nebolo trestné kolo a vedeli sme to pekne vytiahnuť. Na štafete je pekné to, že sa to tam mení a mieša. Trestné kolo, veľa dobíjania, čiže zrazu je to celkom iné. Netreba sa vzdávať, určite nie po prvom úseku,“ uviedla Bátovská Fialková pre STVR na margo svojho úseku.
Kuzminová naďalej udržiavala nádej na umiestnenie Slovenska v najlepšej desiatke, na svojej prvej položke dobíjala len raz a na druhej bola dokonca bezchybná. Na poslednej odovzdávke figurovala slovenská zostava na ôsmej priečke s takmer dvojminútovým mankom. „Stalo sa mi to isté, čo počas miešaných štafiet. Nasadila som tempo, o ktorom som si myslela, že ho zvládnem. Videla som pred sebou súperky, ktoré som nemala problémy dobiehať. Verila som, že po toľkých dňoch tu už konečne dokážem udržať stanovené tempo od 1. kola. Žiaľ, realita ma dobehla už v 2. kole. Pocítila som lýtko. Snažila som sa zmeniť techniku, vravela som si, že už sú tu posledné preteky a nesmiem zlyhať. Videla som, že na strelnici favoritky robia chyby. Bola tu šanca a chcela som ju využiť. Bojovala som, ale na 3. kole som už bola slabá. Veľmi ma to mrzí. Snažila som sa aspoň Majke odovzdať na dobrej pozícii. Nula na poslednej stojke ma potešila, ale bežecky akoby ma vyplo. Tieto olympijské hry boli pre mňa už bonusom v mojej športovej kariére. Vyzerá to, že by mohli byť moje posledné, ale keď môj syn povie, že chce pretekať s mamou, tak sa k tomu ako športovkyňa budem musieť postaviť,“ uviedla trojnásobná olympijská šampiónka.
Remeňovú podržal beh, ale na svojej úvodnej streľbe trikrát dobíjala a čakal ju ešte súboj o zotrvanie medzi top 10. Na poslednej položke musela síce dvakrát dobíjať, z pohľadu priebežného poradia neprišlo k výraznej zmene. Do cieľa prišla na 10. mieste, čím výrazne zlepšila umiestnenie slovenskej ženskej štafety z predošlých ZOH. V roku 2022 finišovali v Pekingu na 19. pozícii. „Štafeta je trochu o riskovaní, keď to pretekár cíti. Chcela som ísť so súperkami, bol to boj o 8.-10. miesto. Bohužiaľ, na strelnici som urobila zbytočné chyby. Na oboch položkách som si myslela, že piaty terč spadol a nespadol. Ponaučenie je, že treba ísť radšej päť na päť a nikde to neurýchliť,“ zhodnotila svoje vystúpenie Remeňová.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo - biatlon:
ženy - štafeta na 4x6 km: 1. Francúzsko (Camille Benedová, Lou Jeanmonnotová, Oceane Michelonová, Julia Simonová) 1:10:22,7 h (1+6), 2. Švédsko (Linn Gestblomová, Anna Magnussonová, Elvira Öbergová, Hanna Öbergová) +51,3 s (1+7), 3. Nórsko (Marthe Krakstad Johansenová, Juni Arnekleivová, Karoline Offigstad Knottenová, Maren Kirkeeideová) +1:07,6 (0+7), 4. Nemecko +1:29,1 (1+9), 5. Česko +2:07,5 (1+10), 6. Poľsko +2:14,8 (0+12), 7. Fínsko +2:28,7 (0+9), 8. Švajčiarsko +2:47,6 (1+10), 9. Ukrajina +3:19,5 (0+9), 10. SLOVENSKO (Ema Kapustová, Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová) +3:40,8 (0+10)
