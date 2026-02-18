|
Streda 18.2.2026
Meniny má Jaromír
|
18. februára 2026
ZOH 2026: Vlhová po 20. mieste v slalome: Stále na to mám
Najmä v druhom kole ukázala, že dokáže držať krok so súperkami. Predviedla v ňom dvanásty najrýchlejší čas a posunula sa o deväť miest dopredu.
Zdieľať
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová po dvoch rokoch prišla do cieľa súťažných pretekov a mala dôvod na radosť. V olympijskom slalome v Cortine d'Ampezzo obsadila 20. miesto a najmä v druhom kole ukázala, že dokáže držať krok so súperkami. Predviedla v ňom dvanásty najrýchlejší čas a posunula sa o deväť miest dopredu.
Pocity po príchode do cieľa, kam ju prišli podporiť rodičia aj množstvo slovenských fanúšikov, si naplno vychutnávala. Nečudo, veď ich nezažila veľmi dlhú dobu. „Boli úžasné. Veľmi som sa tešila a stále sa teším, že tu môžem byť, že som sa vrátila po tých dvoch náročných rokoch a som späť. Teraz už len potrebujem veľa lyžovať, veľa drieť a verím, že to pôjde správnym smerom,“ povedala.
Tridsaťročná Vlhová sa po dvojročnej pauze zavinenej komplikovaným zranením kolena a dlhou rekonvalescenciou vrátila na svahy v úvode zimnej olympiády v Taliansku. Slalom v rámci tímovej kombinácie však nedokončila, keď dostala v strede trate špicara. Po osemdňovej pauze, ktorú vyplnila tréningmi a oddychom sa opäť postavila na zjazdovku Tofana.
V úvodnom kole klasického slalomu sa jej až tak nedarilo, jej jazde chýbala dynamika a skončila so stratou 2,86 sekundy na 29. mieste. Priznala, že na štarte pociťovala stres z toho, aby prišla do cieľa, čo jej trochu zväzovalo nohy. „Bola som v strese, samozrejme, aj tie podmienky boli pre mňa trošku náročnejšie, takže bolo to také spojené, že aj som chcela prísť do cieľa, aj som nešla úplne tú moju jazdu. No o tom to je, súťaže sú náročné a potrebujem sa ´vypretekať´,“ povedala.
Vlhová skončila tesne v najlepšej 30-tke, čo jej garantovalo prvé miesto na štarte v 2. kole. Jazdu na upravenej trati využila a dokázala sa posunúť na 20. priečku. „Druhé kolo bolo oveľa lepšie, takže sa z toho veľmi teším. Lyžovať som nezabudla, takže na to som sa spoliehala. Pre mňa bolo dôležité začať, byť tu a odraziť sa od niečoho. Takže teraz viem, kde približne som a viem, že ma čaká naozaj veľa roboty,“ pokračovala s tým, že zatiaľ neprezradila ďalšie plány v sezóne.
Všetko bude závisieť od stavu kolena. Po olympiáde si však najprv dopraje oddych: „Bola to poriadna záťaž, v cieli som trošku lapala po dychu. Koleno drží, ale cítim ho. Nasledujúce dva, tri dni si oddýchnem a potom to prejde. Ono to pôjde, len to chce čas, chce to veľkú trpezlivosť a ja si verím. Verím si, že stále na to mám. Ale dva roky som nelyžovala a to nedoženiem za pár mesiacov.“
Víťazka veľkého krištáľového glóbusu z roku 2021 sa vrátila do súťažného kolotoča po viac ako dvoch rokoch od zranenia, ktoré utrpela 20. januára 2024 počas domáceho obrovského slalomu v Jasnej. Po páde sa musela podrobiť operácii kolena, následná rehabilitácia jej stav nezlepšila natoľko, aby mohla opäť pretekať. Podstúpila tak ďalší operačný zákrok. Svoju túžbu vrátiť sa olympijských svahoch definitívne potvrdila v januári tohto roka, kedy jej dali lekári zelenú.
„Bolo to super, bolo skvelé zažiť opäť tie emócie, byť v cieli, vidieť všetkých tých ľudí. Zažívať tie pocity, ten adrenalín, ten stres. Teraz je to pre mňa niečo nové, pretože som v úplne inej pozícii ako predtým. Sme na dobrej ceste,“ povedala Vlhová, ktorá popri svojom štarte stihla aspoň trochu sledovať aj hokejistov, ktorí postúpili do bojov o medaily a zaželala im veľa úspechov.
