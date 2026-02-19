|
Štvrtok 19.2.2026
Archív správ
19. februára 2026
ZOH 2026: Crosby nie je mimo do konca turnaja, Cooper:„Ak bude môcť, nastúpi“
Crosby sa nezúčastnil ani na štvrtkovom dobrovoľnom tréningu. Kanadský realizačný tím však nevylúčil, že člen Triple Gold Clubu nastúpi už v semifinále proti Fínsku.
Zdieľať
Kapitán kanadskej hokejovej reprezentácie Sidney Crosby podľa trénera Jona Coopera nie je mimo hry až do konca olympijského turnaja v Miláne. Tridsaťosemročný útočník nedohral štvrťfinálový zápas proti Česku (4:3 pp) po tom, čo sa mu podlomilo pravé koleno po súboji s obrancom Radkom Gudasom a hviezdny center duel nedohral.
Crosby sa nezúčastnil ani na štvrtkovom dobrovoľnom tréningu. Kanadský realizačný tím však nevylúčil, že člen Triple Gold Clubu nastúpi už v semifinále proti Fínsku. „Sidney v žiadnom prípade nie je mimo z turnaja. Berieme to deň po dni. Nikoho nebudeme vystavovať nebezpečenstvu, ale ak bude môcť hrať, tak nastúpi. Viac budeme vedieť o 24 hodín,“ citovala Coopera agentúra AP.
Crosby nazbieral šesť bodov v troch zápasoch základnej skupiny. Po odchode do šatne zaujal jeho miesto Nick Suzuki po boku Mitcha Marnera a Marka Stonea. Práve Suzuki strelil 3:27 min pred koncom tretej tretiny vyrovnávajúci gól na 3:3. Rozhodujúci presný zásah zaznamenal v predĺžení Marner. „Dúfam, že sa Sid vráti, ale myslím si, že viem nájsť spôsob, ako hrať s kýmkoľvek. Mark a Mitch sú dvaja inteligentní hráči. Myslím si, že obaja hrajú dosť podobne ako ja, takže po tom, čo ma medzi nich tréneri dali, prišlo mi jednoduché hrať s nimi,“ uviedol Suzuki, spoluhráč slovenského útočníka Juraja Slafkovského z Montrealu Canadiens.
