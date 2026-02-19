Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Šport

19. februára 2026

ZOH 2026: Slovensko bude hrať semifinále proti USA v piatok od 21.10



Američania sa medzi štvorku najlepších dostali po víťazstve nad Švédskom 2:1 po predĺžení. Kanaďania uspeli proti Čechom 4:3 pp, Fíni si poradili so Švajčiarmi 3:2 pp.



ZOH 2026: Slovensko bude hrať semifinále proti USA v piatok od 21.10

Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia na semifinálový zápas ZOH 2026 proti USA v piatok od 21.10 h. Po štvrťfinálových zápasoch o tom rozhodol direktoriát turnaja, ktorý k vopred stanoveným časom priradil konkrétne dvojice. Druhú tvoria Kanaďania s Fínmi, ktorí sa v súboji o postup do finále stretnú v rovnaký deň od 16.40 takisto v milánskej aréne Santagiulia.


Duel o bronzové medaily je na programe v sobotu 21. februára od 20.40, finále sa uskutoční v nedeľu o 14.10.

Slováci sa dostali do semifinále olympijského turnaja druhýkrát za sebou po tom, čo v stredajšom štvrťfinálovom zápase zdolali Nemcov 6:2. Bol to jediný štvrťfinálový duel, v ktorom o víťazovi nerozhodlo predĺženie. Američania sa medzi štvorku najlepších dostali po víťazstve nad Švédskom 2:1 po predĺžení. Kanaďania uspeli proti Čechom 4:3 pp, Fíni si poradili so Švajčiarmi 3:2 pp.


ZOH 2026: Vlhová fandila Shiffrinovej, mrzel ju skrat Dürrovej

