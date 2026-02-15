Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 15.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Pravoslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

15. februára 2026

ZOH 2026 hokej: Švajčiari zdolali Česko, autorom víťazného gólu bol Kukan



Od úvodu hrali oba tímy vo vysokom tempe, lietalo sa hore-dole ľadom a bez častého prerušenia.



Zdieľať
ZOH 2026 hokej: Švajčiari zdolali Česko, autorom víťazného gólu bol Kukan

Hokejisti Švajčiarska zaznamenali na olympijskom turnaji v Miláne druhé víťazstvo. V dueli A-skupiny zdolali Česko 4:3 po predlžení a zabezpečili si druhé miesto v tabuľke. Česi skončili tretí. Prvé predĺženie na turnaji rozhodol po necelých dvoch minútach Dean Kukan.

Oba tímy už mali pred úvodným buly istotu minimálne predkola play off a v zápase išlo o lepšie nasadenie v ňom. O súperovi pre oba tímy rozhodnú ďalšie nedeľňajšie zápasy. Prvenstvo v skupine a isté miesto vo štvrťfinále má Kanada. Víťazi troch základných skupín plus najlepší tím z druhých miest postúpia automaticky do štvrťfinále, na ďalších čakajú v utorok 17. februára súboje v rámci predkola.

Od úvodu hrali oba tímy vo vysokom tempe, lietalo sa hore-dole ľadom a bez častého prerušenia. Švajčiari boli dlhé minúty aktívnejší, ale stačila slabšia chvíľa v ich hre, aby Chlapík otvoril strelecký účet stretnutia a poslal Česko do vedenia 1:0.

V druhej 20-minútovke mal český tím možnosti zvýrazniť svoj náskok, ale nepremenené šance boli nekompromisne potrestané. Najskôr sa Švajčiarsku podarilo vyrovnať po nešťastnom zásahu do Gudasovej korčule, gól pripísali v 37. minúte Josimu. O necelých 120 sekúnd využili Švajčiari moment, keď sedel Červenka na trestnej lavici a Meier presilovkovým zásahom otočil vývoj stretnutia na stranu súpera.

Česko pridalo v tretej tretine do aktivity a svoj efekt to prinieslo po necelých siedmich minútach, keď skóroval Šimek. Vyrovnaný stav však vydržal len niekoľko desiatok sekúnd, drobný defenzívny výpadok vytrestal Suter a opäť bolo bližšie k víťazstvu Švajčiarsko. Koncovka priniesla najskôr neuznaný gól Česka pre nedovolenie bránenie v bránkovom priestore, no neskôr všetko vynahradil v hre bez brankára Nečas a poslal duel do predĺženia. Lenže vyrovnaný stav vydržal len necelé dve minúty, Kukan delovkou rozhodol o triumfe Švajčiarska.

ZOH 2026 - hokej - A-skupina:

Švajčiarsko - Česko 4:3 pp (0:1, 2:0, 1:2 - 1:0)

Góly: 37. Josi (Moser, Jäger), 39. Meier (Josi, Hischier), 49. Suter (Moser, Meier), 62. Kukan - 16. Chlapík (Nečas, Kämpf), 47. Šimek (Chlapík, Nečas), 58. Nečas (Hronek, Pastrňák). Rozhodovali: Campbell (Kan.), Rooney (USA) - Hautamäki (Fín.), Suchánek (ČR), vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia 0:0.

Švajčiarsko: Genoni – Josi, Moser, Kukan, Siegenthaler, Fora, Marti, Berni – Meier, Hischier, Kurashev – Niederreiter, Suter, Andrighetto – Bertschy, Thürkauf, S. Schmid – Riat, Jäger, Knak

Česko: Dostál – Šimek, Hronek, Kempný, Gudas, Špaček, Kundrátek, Ticháček – Palát, Hertl, Pastrňák – Chlapík, Kämpf, Nečas – Červenka, Sedlák, Kaše – Flek, Faksa, Stránský – Tomášek.

tabuľka A-skupiny:

1. Kanada 2 2 0 0 0 10:1 6*

2. Švajčiarsko 3 1 1 0 1 9:8 5

3. Česko 3 1 0 1 2 9:12 4

4. Francúzsko 2 0 0 0 2 3:10 0

/* - istá miestenka do štvrťfinále/


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
ZOH 2026: Brignoneová po triumfe v super-G má zlato aj z obráku
<< predchádzajúci článok
ZOH 2026: Kapustík musel na svoj historický skok bežať: Išlo o sekundy

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 