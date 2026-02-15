|
Nedeľa 15.2.2026
Meniny má Pravoslav
|
15. februára 2026
ZOH 2026: Kapustík musel na svoj historický skok bežať: Išlo o sekundy
Kapustík z Talianska odchádza v pondelok, do štvrtka má voľno a následne sa začne v Planici pripravovať na juniorské majstrovstvá sveta v Nórsku.
Hektor Kapustík sa v sobotu postaral o najlepší výsledok pre slovenské skoky na lyžiach pod piatimi kruhmi v ére samostatnosti. Na veľkom mostíku obsadil 21. miesto, hoci dlho nebolo isté, či vôbec postúpi do druhého kola. Napokon to stihol na poslednú chvíľu.
Prvý skok pokazil a zdalo sa, že bude prvý nepostupujúci do 2. kola. Pomohla mu diskvalifikácia Daniela Tschofeniga a mohol predviesť aj druhý pokus. Za možnosť opäť skákať sa odvďačil dokonale, keď predviedol 17. najlepší výkon, skočil 132,0 m a posunul sa dopredu. Konečné 21. miesto je najlepší výsledok slovenského skokana na lyžiach v ére samostatnosti. Doteraz ho držal Martin Švagerko, ktorý na ZOH 1994 v Lillehammeri obsadil 25. pozíciu na strednom mostíku.
„Výkon na veľkom mostíku na zimných olympijských hrách v Taliansku obsahoval presne to, čo šport a diváci majú radi – množstvo emócií a drámy a pre Slovensko aj pre mňa perfektný koniec,“ uviedol na svojich sociálnych sieťach Hektor Kapustík. Po jeho skoku bolo jasné, že s postupom do druhého kola to bude veľmi tesné. Napriek tomu sa snažil sústrediť a pripravovať na druhé kolo. Napokon mu pomohla diskvalifikácia Rakúšana. „V kabíne som bol v tej chvíli s mojím mentálnym trénerom Máriom Bajsom. Priznám sa, bolo to dramatické a do poslednej chvíle som nevedel, či postúpim alebo nepostúpim. Bol som nervózny. Jeho prítomnosť a mentálne protokoly mi značne pomáhali. Keď to už vyzeralo, že som nepostúpil, vošiel do kabíny mediálny koordinátor FIS Horst Nilgen a oznámil mi, že postupujem do druhého kola, lebo diskvalifikovali jedného z pretekárov. Pre mňa to bolo šťastie, pre súpera nešťastie. Rýchlo som sa začal obliekať. Išlo o sekundy, keďže som musel dobehnúť do výťahu. Tu mi pomohol Mário, ktorý bežal s mojimi lyžami k výťahu. Vo výťahu som si už robil svoju rutinu dýchania. Druhý skok dopadol tak, ako som si želal. To, že som následne približne 10 minút sedel na tróne pre priebežného lídra pretekov, bola čerešnička na torte a neskutočne som si to celé užíval,“ citoval ho portál olympic.sk.
Kapustík z Talianska odchádza v pondelok, do štvrtka má voľno a následne sa začne v Planici pripravovať na juniorské majstrovstvá sveta v Nórsku.
