|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 13.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Arpád
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. februára 2026
ZOH 2026 hokej: Zámorskí favoriti rozdrvili súperov, Crosby: Musíme na tom stavať
Američania deklasovali Lotyšsko 5:1, kým Kanada vsietila taktiež päť gólov a Čechov zdolala na nulu.
Zdieľať
Obaja zámorskí favoriti vstúpili do hokejového turnaja na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo jasnými výhrami. Američania deklasovali Lotyšsko 5:1, kým Kanada vsietila taktiež päť gólov, no Čechov zdolala na nulu. „Javorové listy“ brali na posledných ZOH s účasťou hráčov z NHL (2014) zlato.
Americká gólová pieseň, Free Bird od Lynyrd Skynyrd, zaznela vo štvrtok večer v aréne sedemkrát. Dvakrát však oslavy netrvali dlho. Američania sa po tom, čo im po trénerských výzvach zrušili dva góly za stavu 1:0, otriasli a otvorili olympijský turnaj presvedčivým víťazstvom v dominantnej ukážke sily najlepších hráčov NHL. Brock Nelson skóroval dvakrát a štyria hráči si pripísali po dve asistencie.
„Veríme v hĺbku nášho kádra. V každej formácii sú kvalitní hráči. Takto teraz vyzerá americký hokej,“ citovala krídelníka Jakea Guentzela agentúra AP. USA prestrieľali Lotyšsko 38:18 a brankár Connor Hellebuyck zasiahol iba 17-krát. „Myslím si, že sme kontrolovali hru. Budeme sa zlepšovať každým zápasom na tomto turnaji, každou tretinou. To je náš cieľ a je to pre nás dobrý začiatok,“ povedal center Jack Eichel.
Na opačnom konci ľadu bol Elvis Merzikins pod neustálym tlakom a po Nelsonovom druhom góle sedel v bránkovisku so sklonenou hlavou. Američania v prečíslení vyškolili lotyšskú obranu a Nelson zvýšil s asistenciami Jacka Hughesa a Matthewa Tkachuka na priebežných 4:1. „Myslím si, že s tým veľa nenarobíte. Ak by to nedal tento hráč, pravdepodobne by skóroval iný, pretože tam boli dvaja úplne voľní hráči a je ťažké niečo také chytiť,“ povedal Merzikins. Štyri góly z 32 striel stačili na to, aby ho na začiatku tretej tretiny vystriedal Arturs Šilovs.
Prvý kanadský gól po návrate NHL na olympiádu strelil Macklin Celebrini a Jordan Binnington zneškodnil všetkých 26 striel. Najproduktívnejším hráčom bol Connor McDavid s troma asistenciami a podieľal sa aj na prvom a víťaznom góle Celebriniho, najmladšieho hráča tímu, v poslednej minúte prvej tretiny. „Naše úmysly a spôsob hry boli veľmi dobré. Hrali sme fyzicky, dobre sme korčuľovali. Prevedenie niekedy potrebuje čas. No aj tak sme veľa vecí zvládli dobre. Podstatné je stavať na tom,“ povedal kanadský kapitán Sidney Crosby. V presilovkovej zostave svojho tímu bol s McDavidom a Nathanom MacKinnonom. Ten aj skóroval v jednej z dvoch hier v početnej výhode na priebežných 4:0: „Keď vám dvaja z najlepších hráčov v histórii prihrajú, je to skvelé. Pri tom góle som veľa neurobil. Mal som šťastie, že som bol na zadnej tyčke. Dal by to tam ktokoľvek.“
„Ten výsledok vyzerá drasticky, ale každý na ľade nechal všetko. Zo zápasu môžeme odísť so vztýčenou hlavou, aj keď sme dostali päť gólov. Nezačali sme ho zle, škoda prvého gólu pár sekúnd pred koncom prvej tretiny, škoda nepremenených šancí. Sami sme mohli ísť do vedenia,“ zhodnotil Radim Šimek. Obranca Liberca ukončil zápas s jednou mínuskou a ice timom 20:18 minúty. Veľkú váhu mal podľa neho úvodný gól do šatne: „Dostali vodu na mlyn. Škoda. Keby ho nedali, mohli sme ich pribrzdiť a zápas by vyzeral úplne inak.“
USA nastúpia v sobotu večer proti Dánsku a o 24 hodín neskôr uzavrú základnú C-skupinu duelom proti Nemecku. Kanadu čaká v „béčku“ v piatok Švajčiarsko a na záver súboj s Francúzskom.
Prečítajte si tiež
Slovensko má za sebou svoj Národný deň v Miláne, Pellegrini vyzdvihol skvelú atmosféru a navštívil aj hokejistov – VIDEO, FOTO
Medzinárodná hokejová federácia chce návrat Rusov a Bielorusov