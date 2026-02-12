|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 12.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Perla
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. februára 2026
ZOH 2026: Slovensko proti Taliansku so zmenami v bránke i v zostave
V porovnaní so zápasom proti Fínsku by mal Samuela Hlavaja nahradiť v bránke niekto iný, naznačil to tréner brankárov Ján Lašák.
Zdieľať
V druhom zápase na ZOH 2026 proti Taliansku pripravujú tréneri slovenského hokejového tímu zmeny. V porovnaní so zápasom proti Fínsku by mal Samuela Hlavaja nahradiť v bránke niekto iný, naznačil to tréner brankárov Ján Lašák. Meniť sa však zrejme budú aj jednotlivé formácie.
Zdravotný stav Slovákov je po zápase so severanmi (4:1) dobrý, v poriadku je aj Martin Pospíšil, ktorý pred štartom olympiády pauzoval v NHL pre otras mozgu. Toho vo včerajšom zápase tvrdo atakoval jeden z Fínov. „Zdravotný stav je dobrý, nie je to nič alarmujúce vzhľadom na to, aký ťažký zápas to bol a aký silný súper proti nám stál. Videli sme kopec blokovaných strel, kopec súbojov, čiže áno, chalani sú trošku dobití, ale to je každý tím na tomto turnaji,“ povedal asistent trénera Peter Frühauf.
Naznačil tiež, že v druhom vystúpení Slovákov (piatok o 12.10 h) budú v tíme nejaké zmeny. „Vždy musíme mať plán A, ale aj B. Uvažujeme nad zmenami aj vzhľadom k programu turnaja.“
Po triumfe 4:1 nad Fínskom panuje v kabíne výborná nálada, realizačný tím však krotí prílišnú eufóriu. „Priniesli sme si dobrú náladu a sebavedomie, ale musím povedať, že chalani sú nohami na zemi. Videli sme ako hrali Taliani so Švédmi, naozaj sú nastavení na to, že nás nečaká nič jednoduché. Najmä v tejto menšej hale, kde bude určite búrlivá atmosféra a ktorá bude na rozdiel od toho zápasu s Fínmi priať asi pravdepodobne Talianom. Možno sa budem mýliť, ale sú to domáci, na to všetko sa musíme nachystať. Chlapci si to veľmi dobre uvedomujú, aj dnes na tréningu sme zakomponovali nejaké prvky z prípravy na nášho súpera. Z mojich skúseností vidím, že tento tím nie je ´prestrelený´, ale je na takej zdravej vlne a v dobrej nálade,“ uviedol asistent trénera SR.
Dodal, že zápas proti Talianom bude najmä o tom, ako k nemu Slováci pristúpia. „Vždy sú tieto zápasy o nás, o našom prístupe a o tom, ako budeme plniť systém. Talianom nesmieme dať nádej tak ako im ju dávali Švédi, keď sa hrali v tých situáciách, že si dávali extra prihrávku. Nakoniec ich to aj mrzelo. A keď im to dáme aj my, tak pôjdu po nás. Na to všetko sme nachystaní. Tam bude dôležité, aby sme im nevliali krv do žíl. Je to o našom nastavení v našich hlavách. Ale náš tím je veľmi dobre nastavený a vie, že ho čaká veľmi ťažký súboj.“
Proti domácemu tímu by mal v bránke nahradiť Hlavaja niekto z dvojice Škorvánek - Gajan, i keď Lašák nechcel prezradiť konkrétne meno. „Odchytať celý turnaj s jedným brankárom je nesmierne náročné. Takže poviem to tak, že súper musí byť nachystaný na všetkých troch našich brankárov.“
Prečítajte si tiež
ZOH 2026: Brignoneová získala zlato v super-G, Slovenka Jančová 21.